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Hadjar : "J'aurais dû garder certaines choses pour moi"

Isack Hadjar reconnaît avoir réagi avec une certaine émotion, même s'il maintient ses critiques formulées à Austin : Red Bull n'a pas été suffisamment "ouverte d'esprit" dans ses choix stratégiques et doit encore progresser sur les départs.

Ronald Vording

Mis à jour: 30 oct. 2026, 13:23

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Photo de : Mark Thompson / Getty Images

Après le Grand Prix des États-Unis, Isack Hadjar s'était montré critique envers l'exécution de Red Bull, tout comme Max Verstappen. Les deux pilotes étaient mécontents de la stratégie et avaient également été pénalisés par deux problèmes qui handicapent l'écurie depuis un certain temps : des soucis techniques avec la radio et des départs compliqués.

"J'ai une mauvaise radio, je ne sais même pas ce qui se passe. Et chaque fois que je relâche l'embrayage, c'est un cauchemar", avait déclaré Hadjar dimanche soir. "Si nous réglons ces deux problèmes, nous pourrions déjà être sur le podium. On dirait que nous sommes capables de faire les choses les plus difficiles, mais pas les plus simples."

Interrogé sur ces déclarations jeudi au Mexique, Hadjar a reconnu qu'il était tout à fait légitime de donner son avis sur l'équipe – ce que Red Bull attend d'ailleurs de ses pilotes : du caractère et des opinions personnelles –, mais qu'il aurait peut-être pu formuler certaines remarques différemment.

"Je n'ai pas vraiment réfléchi", a-t-il expliqué. "Nous devons aussi être honnêtes avec nous-mêmes, mais il y a des choses que j'aurais dû garder pour moi. Je le sais."

Depuis, Red Bull a analysé en détail son week-end texan. Cet examen a notamment révélé que la stratégie aurait effectivement pu être meilleure, comme Hadjar l'a expliqué plus précisément à Mexico.

"Je pense qu'en tant qu'équipe, nous n'avons probablement pas été assez ouverts d'esprit concernant la stratégie à un seul arrêt", a déclaré le Français, interrogé par Motorsport.com sur les principaux enseignements à tirer d'Austin.

"D'une certaine manière, nous étions vraiment convaincus que le composé le plus tendre fonctionnait mieux. Nous avons peut-être pensé que la dégradation était plus importante qu'elle ne l'était réellement et, à partir de là, nous nous sommes retrouvés dans une situation difficile."

Red Bull n'a pas tout fait bien à Austin.

Photo de: Logan Riely / Getty Images

Cette situation a notamment conduit au malentendu survenu lorsque Hadjar était censé laisser passer Verstappen. Le Français ne s'est pas exécuté immédiatement dans la longue ligne droite menant au virage 12, comme le lui avait demandé son équipe. Cela a brièvement provoqué l'agacement de Verstappen, mais Hadjar a précisé que ce n'était pas volontaire. Le problème était simplement lié au manque de clarté autour de la stratégie.

"J'avais un bon rythme avec les tendres, donc je ne voulais pas rentrer trop tôt. En même temps, nous ne voulions pas que Max perde du temps en piste parce qu'il suivait une stratégie différente", a-t-il expliqué. "Au final, c'était confus, car si nous avions tous été sur une stratégie à un seul arrêt, tout le monde aurait été satisfait. Voilà tout."

Si cette leçon peut déjà être retenue pour les derniers rendez-vous de la saison 2026, Hadjar sait qu'il doit simplement composer avec certaines autres limites de Red Bull.

Le directeur de l'équipe, Laurent Mekies, a expliqué que la résolution complète des problèmes au départ nécessitait des modifications matérielles qui ne pourraient pas être apportées cette année.

"Nous continuons à travailler sur ce point", a déclaré Hadjar, interrogé par Motorsport.com sur l'irrégularité des départs. "C'est un problème sur lequel nous travaillons depuis un moment. Il y a clairement eu de gros progrès si l'on regarde les premières courses de l'année. Désormais, nous sommes à un stade où les performances varient un peu. Nous en sommes conscients et nous devons faire avec ce dont nous disposons jusqu'à la fin de la saison."

"Mais la bonne chose, c'est que nous maîtrisons déjà les aspects les plus difficiles, comme aller vite en piste. Nous avançons. Et je ne dirais pas que les autres problèmes sont des choses simples. Je dirais plutôt que ce sont de petits détails importants que nous ne gérons pas bien. Voilà tout."

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