Jody Scheckter se sépare de sa Ferrari Championne du monde 1979

Jody Scheckter, Champion du monde F1 1979 aujourd'hui âgé de 74 ans, a présenté 12 voitures de sa collection personnelle à la vente aux enchères RM Sotheby's qui aura lieu à Monaco le 11 mai prochain. Le lot phare est sa Ferrari 312 T4 à effet de sol de 1979, la dernière voiture du Cheval cabré à avoir couronné son pilote du vivant d'Enzo Ferrari.

Cet exemplaire particulier, le châssis n°040, a été le quatrième des cinq modèles 312 T4 construits ; il a été piloté exclusivement par Scheckter et a remporté deux épreuves consécutives en 1979, les GP de Belgique et de Monaco. Scheckter s'est également imposé à Monza, son coéquipier Gilles Villeneuve ayant assuré le doublé Ferrari, pour sceller les championnats pilotes et constructeurs.

Le Sud-Africain a acheté à l'écurie son ancienne 312 T4 en 1982. Son estimation avant la vente est comprise entre 4,45 et 5 millions de livres sterling, soit entre 5,2 et 5,8 millions d'euros au taux de change actuel.

La McLaren M19A de 1971, à bord de laquelle Scheckter a fait ses débuts en F1 lors du GP des États-Unis de l'année suivante et a terminé à la neuvième place, sera également mise aux enchères. Cette monoplace a également été pilotée par Denny Hulme, Jackie Oliver, Mark Donohue, Peter Revson et Brian Redman.

Scheckter vend également une reconstitution, datant de 2008, de la célèbre Tyrrell P34 à six roues, une voiture avec laquelle il a remporté le GP de Suède 1976 – le seul triomphe de la voiture – en plus de quatre podiums.

Jody Scheckter, Tyrrell 007 Photo by: David Phipps

La Wolf WR1 de 1977, conçue par le célèbre ingénieur Harvey Postlethwaite, qui a permis à Scheckter d'atteindre la deuxième place du championnat pilotes cette année-là, fait également partie de la vente aux enchères, aux côtés d'une McLaren M23 de 1973 et d'une Tyrrell 007 de 1975.

En dehors de la F1, le Champion du monde cède deux voitures de Formule 2 (une McLaren M21 de 1972 et une Rondel M1 de 1973) et un châssis de Formule 3, une Merlyn Mk21 de 1971. L'on trouve aussi sa Merlyn Mk11a de 1969, qui a remporté le championnat britannique de Formule Ford en 1970, sa Trojan T101 de 1974, qui a remporté le titre de Formule 5000, et son Alfa Romeo Giulietta SZ de 1960, qui a participé aux éditions 1961 et 1963 de la célèbre Targa Florio.

L'ensemble des 12 lots est estimé à plus de 12,7 millions d'euros.