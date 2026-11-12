MotoGP

Pour Lorenzo, Márquez est "le Ayrton Senna de la moto"

Le triple champion du monde MotoGP, qui a pris sa retraite en 2019 après avoir partagé sa dernière saison avec Marc Márquez chez Honda, estime que le pilote espagnol évolue à un niveau supérieur à celui de ses rivaux.

Germán Garcia Casanova

Publié: 12 nov. 2026, 09:00

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Photo de : Gold and Goose Photography / Getty Images

Le triple champion du monde MotoGP Jorge Lorenzo a comparé Marc Márquez aux stars de la Formule 1 que sont Ayrton Senna et Max Verstappen, au vu de son excellente forme durant la saison 2026.

Les erreurs de Marco Bezzecchi et la blessure survenue au mauvais moment de Jorge Martín, les deux pilotes de l'équipe officielle Aprilia, ont considérablement facilité la marche de Marc Márquez vers un dixième titre mondial. Et ce malgré le retour spectaculaire que le pilote Ducati a dû réaliser après son opération en mai, alors qu'il avait accusé jusqu'à 102 points de retard sur Bezzecchi, alors leader du championnat.

En remportant sept des onze derniers Grands Prix, Márquez a repris la tête du championnat en Australie, où il a poussé Martín dans ses derniers retranchements. L'Espagnol a ensuite chuté, se fracturant le radius de la main droite, une blessure dont il ne s'est toujours pas remis.

"L'accident de Martín est dommage, car nous aurions pu assister à une fin de saison incroyable : les écarts étaient très faibles. Aprilia, Ducati, Márquez et Martín étaient tous très compétitifs", a déclaré Jorge Lorenzo à GPOne lors du récent Salon de la moto de Milan.

" Mais c'est la course : parfois, la malchance ou quelques mauvaises décisions peuvent ruiner un championnat. C'est ce qui est arrivé à Martín, dont la chute a ouvert la voie à Marc pour remporter son dixième titre. "

Jorge Lorenzo

Lorenzo a passé neuf saisons chez Yamaha et deux chez Ducati, remportant 47 victoires en catégorie reine, avant de mettre un terme à sa carrière chez Honda en 2019. C'est là qu'il est devenu le coéquipier de Márquez, durant ce qui fut sans doute la période de plus grande domination de ce dernier en MotoGP.

"Márquez, c'est Márquez : c'est le Ayrton Senna de la moto, le Max Verstappen du MotoGP", a déclaré Lorenzo. "Techniquement, il évolue à un autre niveau. Lorsqu'il a enfin trouvé la meilleure moto du plateau, il a fait la différence."

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Si les blessures ont lourdement pesé sur la carrière de Márquez, l'obligeant à modifier son style de pilotage et sa manière d'aborder les week-ends de Grand Prix, Lorenzo estime que, même aujourd'hui, "Marc reste le meilleur sur le plan technique".

"Depuis son arrivée en MotoGP, il a réalisé des choses dont personne d'autre n'est capable. Et même si son bras est toujours dans l'état que l'on connaît, il continue de faire la différence", a-t-il ajouté.

Pour Lorenzo, sacré champion du monde MotoGP en 2010, 2012 et 2015, le pilote appelé à prendre la relève de Márquez n'est autre que son compatriote Pedro Acosta : "Sans aucun doute, il est très fort et progresse rapidement. Mais la blessure au bras de Marc réduit quelque peu son avantage technique sur les autres. S'il était à 100%, il gagnerait beaucoup plus."

Márquez et Acosta deviendront coéquipiers chez Ducati la saison prochaine, une association qui ne manquera pas de rappeler celle entre Lorenzo et Valentino Rossi chez Yamaha.

"Je suis curieux de voir si Acosta sera immédiatement capable d'atteindre le niveau de Márquez, voire de le dépasser", a déclaré Lorenzo. "Ce sera difficile, car Marc aura davantage d'expérience avec Ducati. C'est un phénomène."

Rossi avait pourtant lui aussi davantage d'expérience que Lorenzo en 2010, mais l'Espagnol avait ensuite mis fin à la série de titres de l'Italien.

"Acosta a la jeunesse de son côté : il a 23 ans, a rarement été blessé et est à 100% physiquement ", a poursuivi Lorenzo. "Il est jeune, enthousiaste, sûr de lui et possède cette envie de prendre des risques sans trop se soucier de se blesser, ce qui est très important. Je pense que les chiffres seront assez similaires. "

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