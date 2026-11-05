Formule 1 GP de Mexico

Kimi Antonelli était au bord de l'abandon à Mexico

Le dimanche parfait de Kimi Antonelli aurait pu prendre une tout autre tournure à Mexico. À quelques tours de son premier titre mondial en Formule 1, le pilote Mercedes a a frôlé l'abandon après une fuite d'huile.

Gianluca D'Alessandro

Publié: 5 nov. 2026, 11:35

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Photo de : James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

Au Mexique, Kimi Antonelli a écrit une page remarquable de l'histoire de la Formule 1 et du sport italien. Il a décroché son premier titre mondial au terme d'une saison marquée non seulement par sa vitesse, mais aussi par la régularité et la maturité dont il a fait preuve.

Antonelli a célébré son sacre aux côtés de Lewis Hamilton et Max Verstappen, qui l'ont ensuite porté sur leurs épaules sur le podium. Une image symbolique qui semble résumer à elle seule le présent et l'avenir de la Formule 1.

Pourtant, les célébrations auraient pu prendre une tout autre tournure, puisque l'Italien a été tout proche de l'abandon à quelques tours seulement de l'arrivée.

Dans les derniers instants de la course, le pilote Mercedes a dû composer avec un problème affectant l'unité de puissance de sa W17. Il a même frôlé l'abandon, comme l'a révélé Bradley Lord, directeur adjoint de l'écurie, dans le podcast High Performance.

"Nous avons récupéré la voiture après la course et retiré le fond plat. Il était couvert d'huile", a expliqué Lord. "Le carter s'est fissuré et Kimi a dit qu'il pensait avoir commencé à sentir le moteur montrer des signes de faiblesse à environ quatre tours de l'arrivée. Il était donc tout près de devoir abandonner, mais la voiture a tenu bon."

Kimi Antonelli porté en triomphe à Mexico.

Photo de: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

C'est une nouvelle illustration de la maturité dont Antonelli a fait preuve tout au long de la saison. Alors que la pression était à son comble, l'Italien a gardé son sang-froid, malgré un rêve de toujours à seulement quelques tours de se réaliser.

En réalité, Antonelli aurait vraisemblablement décroché le titre même en cas d'abandon.

Pour maintenir mathématiquement le suspense au championnat, Hamilton devait impérativement remporter la course, ce qui impliquait de trouver un moyen de dépasser Verstappen. Un scénario qui s'est révélé particulièrement compliqué en raison d'une limitation de puissance du MGU-K dans la longue ligne droite principale, rendant les dépassements quasiment impossibles au-delà d'un certain seuil de vitesse.

Mais célébrer son titre au Mexique, sur le podium aux côtés de Hamilton et Verstappen, a donné une tout autre dimension à ce moment. La photo réunissant les trois pilotes est appelée à devenir l'une des images marquantes, non seulement de cette saison, mais aussi de l'histoire de la Formule 1.

Un champion parmi les champions. Difficile d'imaginer meilleure façon pour Antonelli de décrocher son premier titre mondial.

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