Komatsu : Gene Haas a raison, nos résultats sont "embarrassants"

Après avoir terminé à la dernière place du championnat constructeurs en 2023, Haas n'a pas renouvelé le contrat de son directeur historique, Günther Steiner. Il a depuis été remplacé à la tête de la structure par Ayao Komatsu, qui mène actuellement une série d'évaluations concernant le fonctionnement de l'écurie, afin d'améliorer ses performances.

Peu après l'annonce du départ de Steiner, Gene Haas, propriétaire et fondateur de l'équipe, s'est épanché dans la presse, estimant qu'avec les moyens dont elle dispose, elle devrait faire mieux que de la figuration. Une pensée résumée par une phrase choc : "Être humilié en piste chaque week-end, je ne vais plus l'accepter".

C'est donc avec une certaine pression que Komatsu, qui fut en son temps l'ingénieur de course de Romain Grosjean chez Lotus puis chez Haas, aborde une nouvelle phase dans sa carrière. Mais le Japonais estime que les mots durs de son patron sont tout à fait justifiés, et même souhaitables.

C'est positif que Gene soit mécontent de la situation dans laquelle nous nous trouvons.

"Gene veut quitter le fond de grille", a déclaré Komatsu. "Vous avez vu et entendu à quel point Gene était mécontent. Je veux dire : bien sûr, qui est heureux d'être dernier ? C'est embarrassant. C'est vraiment embarrassant. Je pense donc que c'est positif que Gene soit mécontent de la situation dans laquelle nous nous trouvons."

"Si les membres de l'équipe se disent 'OK, nous sommes derniers et puis nous ne savons pas où nous allons parce que Gene ne dit rien', alors ils [pourraient penser] que Gene est satisfait d'être 10e et de faire de la figuration. Ce n'est clairement pas le cas. En fait, c'est motivant pour tout le monde ici. 'OK, Gene est sérieux, il veut améliorer l'équipe. Alors faisons-le ensemble'."

Le propriétaire de Haas F1, Gene Haas.

Même s'il n'est pas présent lors de chaque Grand Prix, Gene Haas aime se pencher sur le détail des choses, notamment techniques, quand il est là. En sus, son approche simple et directe de la gestion de l'écurie plaît à Komatsu. "Il est très enthousiaste. Il ne comprend pas nécessairement les détails d'une équipe de Formule 1, mais au moins il me donne des indications claires sur ce qu'il en attend."

"Et ensuite, la manière d'y parvenir, c'est mon travail avec tous les autres. Je ne peux pas le faire tout seul. Je n'ai pas l'intention de le faire moi-même. J'ai besoin que tous les gens se serrent les coudes. Mais, au moins, je sais ce qu'il veut et il est très clair."

Un contraste assez net avec ce que Komatsu affirme avoir vécu lors de son passage chez Lotus, du côté d'Estone. "C'est une bonne chose car il est très engagé et très enthousiaste. L'une des différences que j'ai constatées en arrivant ici, c'est que mon équipe précédente, qui a connu plusieurs propriétaires, ou en tout cas certains propriétaires [de cette équipe], n'étaient pas du tout intéressés. C'était un simple investissement pour eux."

"Ils ne se souciaient pas de l'aspect compétition. Tout ce qui les intéressait, c'était de faire quelques journées en piste avec une vieille F1. Honnêtement, ils s'en fichaient. C'était très décevant, mais l'une des choses les plus rafraîchissantes en arrivant ici en 2016 a été le propriétaire, Gene Haas, qui était très passionné."

"Je me souviens, je pense que c'était lors des essais hivernaux, quand nous avons eu une défaillance de la voiture, il était dans le garage en train de regarder la pièce parce qu'il s'intéresse au matériel et à l'aspect mécanique des choses. Il voulait absolument comprendre et savoir ce qui n'allait pas. Je pense que c'est une bonne chose que ce propriétaire soit passionné par ce dans quoi il investit."

Avec Jonathan Noble