Kvyat : Avec moi, Gasly a eu "l'exemple vivant que tout est possible"

Suite au départ de Daniel Ricciardo, annoncé au cœur de l'été 2018, Red Bull a fait confiance à Pierre Gasly et l'a propulsé pilote titulaire de l'écurie principale, aux côtés de Max Verstappen, en 2019. Or, ce qui devait être une opportunité pour le Français d'évoluer aux avant-postes et au plus près des podiums a vite pris une tournure négative.

Dès les essais hivernaux, Gasly s'est accidenté à deux reprises, endommageant grandement sa monoplace et coûtant surtout en fin de seconde semaine un précieux temps de roulage. Une situation qui n'a pas aidé à la confiance du Champion GP2 2016, déjà peu à l'aise au volant de la RB15, d'autant plus que ses dirigeants n'ont pas manqué de souligner les difficultés liées à ces sorties de piste. La saison n'a ensuite jamais vraiment démarré et, alors que Verstappen enchaînait les podiums en tenant tête aux Ferrari, le Français peinait souvent à se débarrasser d'adversaires aux machines inférieures. Pire, durant la première partie de saison, profitant du regain de forme de sa monoplace, Verstappen a signé deux succès, en Autriche et en Hongrie, quand son équipier traînait sa misère dans la seconde partie du top 10.

Durant la trêve estivale, il a alors été décidé par le management de Red Bull de rétrograder le numéro 10 et de le renvoyer chez Toro Rosso, Alex Albon faisant, lui, le chemin inverse. Alors que le risque était à une plus grande démobilisation, Gasly a en fait rebondi en acceptant de se remettre en question tout en profitant d'un environnement connu et dans lequel il a su retrouver ce qui faisait sa force. Le point d'orgue d'une seconde partie de saison globalement très satisfaisante ayant évidemment été le podium du Grand Prix du Brésil.

Kvyat/Gasly, le parallèle des secondes chances

La carrière de Gasly en F1 ressemble par de nombreux aspects à ce qu'a vécu son équipier, Daniil Kvyat. Le Russe, auteur d'une première saison prometteuse avec la petite Scuderia en 2014, avait été promu chez Red Bull en 2015 pour pallier le départ de Sebastian Vettel. Même si la réalité de cette saison offrait une vision plus nuancée du rapport de forces, Kvyat avait terminé aux points devant son équipier Ricciardo, au terme d'une des campagnes les plus compliquées de Red Bull dans les années 2010. Cependant, en 2016, suite à une série d'incidents et d'un manque de performance, il avait été rétrogradé au bout de quatre GP, pour faire place à Verstappen.

La principale différence entre les carrières de Kvyat et Gasly se situe sans doute dans l'après rétrogradation. Si Gasly a donc saisi à pleines dents l'occasion présentée par ce retour aux sources, Kvyat a lui progressivement perdu pied, au point d'être remercié par Toro Rosso et d'être lâché par Red Bull, dans des conditions houleuses, avant même la fin de saison 2017. Pourtant, moins d'un an et demi plus tard, bien aidé par la pénurie de talents estampillés Red Bull dans les formules de promotion, il est revenu en F1 par le biais de Toro Rosso, après avoir notamment occupé le rôle de pilote de simulateur chez Ferrari.

Il faudra bien entendu désormais attendre patiemment pour connaître l'évolution des carrières des deux hommes et savoir si l'un comme l'autre auront vraiment tiré parti des nouvelles chances données. Mais pour Kvyat, il est certain que Gasly a pu voir en lui l'exemple d'une situation qui semblait désespérée mais qui s'est finalement retournée. "Je pense que presque tous ceux qui sont passés par cette équipe étaient très talentueux", a déclaré le Russe pour Motorsport.com, quand il a été relevé que le Français et lui étaient dans le même cas, à savoir essayer de décrocher une seconde chance au sein de Red Bull Racing.

"Certains ont été malchanceux au niveau du timing, comme dans mon cas chez Red Bull, où ce n'était pas le moment idéal pour être dans l'équipe. Je ne veux pas vraiment parler pour Pierre, de ce qui lui est arrivé chez Red Bull, ça ne serait pas correct. Mais évidemment, désormais, tout va bien. Il a connu un passage plus court chez Red Bull, et il a eu devant lui l'exemple vivant que tout est possible, même si vous êtes virés par Red Bull."

"C'est bien qu'ils nous aient donné une seconde chance, je pense. Bien sûr, je suis toujours reconnaissant envers Red Bull. Ils ont été très durs avec moi, mais également très bons en même temps. Bien sûr, il y a beaucoup de choses pour lesquelles je suis reconnaissant, et avec un peu de chance la relation va continuer à être très forte l'an prochain."

Et Kvyat de reconnaître bien volontiers que, de nouveau, l'absence de jeune talent capable d'arriver en F1 l'an prochain a joué en faveur des deux hommes, qui courront en 2020 sous les couleurs d'AlphaTauri, une marque de mode du groupe autrichien. "Ouais, parfois le timing est en votre faveur, parfois en votre défaveur. En fin de compte, il s'agit d'essayer d'être patient, de faire son travail et d'être au bon endroit au bon moment. Je ne veux pas réfléchir trop à ma situation actuelle ou passée, c'est juste comme ça. Ça aurait pu ne pas arriver, mais ça a été le cas et j'en suis très heureux."

Propos recueillis par Adam Cooper