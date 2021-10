Norris : "Très cool" d'être le pilote le plus aimé des jeunes

Les résultats du Sondage Mondial commissionné par Motorsport Network en partenariat avec la F1 et Nielsen Sports ont été dévoilés en marge du Grand Prix des États-Unis grâce aux réponses de plus de 167 000 fans dans 187 pays différents.

Max Verstappen est ainsi le pilote de F1 populaire, désigné par 14,4% des fans, mais Lando Norris est parvenu à finir deuxième avec 13,7% des voix, devant le leader du sondage 2017, Lewis Hamilton. Norris est nettement le pilote favori des fans de moins de 25 ans et des femmes, alors que le public de la Formule 1 commence à se diversifier et à rajeunir.

"Une victoire, pour moi, est évidemment une victoire en piste, mais avoir ces petites choses-là en dehors, c'est sympa pour l'équipe et pour moi", a réagi le Britannique. "Je fais ces autres choses à la maison, les streams sur Twitch par exemple, même si je n'en ai pas fait tant que ça récemment. Mais c'est juste pour interagir un peu plus avec les fans, et je trouve ça cool."

"Par ailleurs, savoir que je peux avoir une petite influence sur cette plus jeune génération d'enfants, sur cette tranche d'âge, et même sur certains des plus âgés... C'est agréable de savoir qu'ils me soutiennent. C'est très cool d'entendre ça."

Norris a aussi contribué à la première place de McLaren chez les écuries, l'ascension de l'équipe dans la hiérarchie se concrétisant aussi dans cette enquête d'opinion puisqu'elle totalise 29,5% des votes contre 15,8% en 2017. Grâce à Norris et à son coéquipier Daniel Ricciardo, qui est quatrième du classement des pilotes, 40% des 16-24 ans ont plébiscité McLaren. L'écurie a notamment remporté le vote au Royaume-Uni, aux États-Unis, en Australie, au Canada et au Brésil, prenant par ailleurs la première place en Europe, en Amérique, au Moyen-Orient et en Afrique.

"Je suis content pour l'équipe, j'imagine que j'ai joué un petit rôle là-dedans", poursuit Norris. "C'est juste ce que nous faisons en équipe, les choses que nous faisons pour les fans, avec nos partenaires, etc. Ce que l'on fait auprès des fans est un élément majeur."

"La Formule 1, ce n'est pas seulement être performant en piste. Il y a beaucoup d'autres choses, et l'une d'entre elles est de divertir les fans et de leur permettre de nous voir sous un autre angle, pas seulement celui de pilote mais aussi celui de la personne que l'on est. Bref, ce retour est agréable. C'est bien que nous faisions du bon travail de ce côté-là."

Ricciardo a qualité ces résultats d'"encourageants" pour McLaren, prouvant la valeur des activités et événements promotionnels de l'écurie : "Nous faisons des efforts pour impliquer les fans et interagir avec eux, et cela porte ses fruits. C'est cool de leur donner plus d'accès et j'imagine que c'est bien de savoir que ça vaut le coup. L'équipe fait beaucoup d'efforts pour ça, et je suis toujours très détendu pour ces choses-là. Peut-être que j'aime la caméra, je ne sais pas ! Et Lando est très similaire. Je pense que l'équipe en est très contente."