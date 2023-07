Lawson n'en veut pas à AlphaTauri d'avoir préféré Ricciardo

Alors qu'il connaît un certain succès en Super Formula, Liam Lawson a pu être vu comme un candidat naturel à l'accession en F1 dans le cadre de la filière Red Bull. Aussi, la pression qui s'accumulait sur les épaules de Nyck de Vries chez AlphaTauri pouvait faire de lui son remplaçant en cas de remerciement.

De Vries a bien été remercié par le clan Red Bull, toutefois c'est un vétéran de la F1, Daniel Ricciardo, qui a été appelé pour terminer la saison 2023 dans le baquet de l'AT04, aux côtés de Yuki Tsunoda. L'écurie italienne espère parvenir à inverser la tendance dans une saison qui a mal débuté, ce qui la place à la dernière position chez les constructeurs.

S'exprimant pour Motorsport.com dans le cadre du week-end de Fuji en Super Formula, Lawson rappelle que son objectif est de prendre appui sur ses bonnes prestations dans le championnat japonais pour convaincre Red Bull qu'il est digne d'accéder à la F1 en 2024. Pour lui, être lancé dans le grand bain dans le contexte d'un remplacement à la mi-saison aurait été compliqué.

"J'ai toujours voulu terminer la saison ici [en Super Formula]", a déclaré le Néo-Zélandais. "Mon objectif est d'obtenir une place pour l'année prochaine. Arriver en milieu de saison aurait été extrêmement difficile, et dans la position d'AlphaTauri, ils voulaient quelqu'un d'expérimenté qui a été en Formule 1 pendant longtemps. Je comprends donc leur décision."

"Mais c'est sur la Super Formula que je me concentre. Toutes mes chances en Formule 1 dépendent de mes résultats ici. Je dois donc terminer la saison de la meilleure façon possible et essayer de remporter ce championnat, ce qui me donnera une chance. Je dois m'assurer que je fais tout ce que je peux pour me donner les meilleures chances. Et puis, si cela n'arrive pas, je pourrai dire que je n'aurais rien pu faire de plus."

Daniel Ricciardo au volant de la Red Bull RB19.

Quand il lui est demandé si le meilleur cas de figure pour lui était, dans le cas où Ricciardo resterait chez AlphaTauri au-delà de la saison en cours, que l'Australien batte Tsunoda, Lawson de répondre : "Il me faut juste un baquet, et je me fiche de savoir quel baquet ! Je me concentre uniquement sur ce point, c'est ce que [Red Bull] m'a dit de faire également. On attend de moi que je remporte le championnat, et ensuite nous en discuterons."

Lawson a réaffirmé qu'il se sentait prêt à passer en Formule 1, lui qui est pilote de réserve de Red Bull depuis le milieu de la saison 2022. "Je suis le pilote de réserve cette année, à la fin de l'année cela fera presque deux saisons que cela dure. Je suis prêt pour la Formule 1, je veux un baquet. Je vais m'efforcer de faire le meilleur travail possible ici pour l'obtenir. Et au-delà de ça, c'est hors de mon contrôle."

Lawson occupe la deuxième place du classement de Super Formula après avoir remporté une première victoire historique dans la série japonaise à Fuji en avril, suivie d'un second triomphe à Autopolis.

Avec Jamie Klein