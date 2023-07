Ricciardo, symbole d'une politique nouvelle chez AlphaTauri ?

Un Nyck de Vries simplement trop loin des attentes ? Un Daniel Ricciardo particulièrement impressionnant dans son travail de troisième pilote ? Un moyen pour Red Bull de mettre la pression sur Sergio Pérez ? Depuis l'annonce du remplacement du Néerlandais par l'Australien, les opinions divergent quant à la raison principale de ce choix par le clan Red Bull.

En tout cas, dès la Hongrie, celui qui a gagné huit Grands Prix en F1 sera aligné aux côtés de Yuki Tsunoda, auteur d'un début de saison intéressant malgré une monoplace peu performante. Cette alliance entre un pilote au palmarès garni et très expérimenté avec un pilote dans sa troisième saison a des résonances avec des propos tenus avant l'annonce par Peter Bayer, le nouveau PDG d'AlphaTauri.

En effet, alors que son avenir était menacé au printemps, l'écurie a été placée sous le microscope de la compagnie Red Bull pour réévaluer sa position dans la "famille" et la stratégie à long terme. Aussi, en finir avec la politique consistant à aligner deux pilotes rookies ou peu expérimentés est une option clairement évoquée, à l'heure où la filière autrichienne semble moins en verve et où l'on va chercher, sous une nouvelle identité, à relancer AlphaTauri.

S'exprimant pour Motorsport.com avant l'officialisation du retour de Ricciardo, Bayer déclarait ainsi : "Il est tout à fait logique d'avoir ce jeune frère [il désigne ici AlphaTauri] au sein de la famille, qui s'occupe du développement des jeunes pilotes. Cela continuera, donc l'objectif restera le même, à savoir trouver de jeunes talents. Il se peut que nous élargissions un peu le champ d'action et que nous soyons un peu plus structurés dans ces domaines."

"Nous discutons actuellement de la question de savoir si cela signifie que nous devrons engager deux jeunes pilotes, ou si nous aurons finalement un jour un pilote plus expérimenté avec un plus jeune, ce qui peut rendre la situation très intéressante en termes de produit global."

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT04

Toutefois, au-delà du moyen terme, il y a le court terme, et le besoin pour AlphaTauri d'inscrire plus de points. L'équipe figure actuellement à la dernière place du classement constructeurs, mais la septième position, actuellement détenue par Williams (à égalité avec Haas), n'est qu'à neuf points.

Or, chaque position glanée dans la hiérarchie représente une somme conséquente supplémentaire dans le cadre des primes récoltées par les écuries. "En toute honnêteté, c'est exactement la discussion que j'ai eue avec les gars", a expliqué Bayer. "J'ai dit qu'il était formidable de former de jeunes pilotes, mais que l'écart entre la F2 et la F1 était tout simplement énorme."

"Et Franz a raison, il dit toujours 'trois ans'. Si vous réfléchissez à deux gars qui courent pendant trois ans ; trois ans, il y a de l'impatience et il n'y a pas de stratégie claire, et c'est quelque chose que nous voulons développer. Nous voulons prendre le temps nécessaire pour être sûrs de bien faire les choses."

"Et ce n'est pas seulement une question de points. Regardez Fernando [Alonso] et [Lance] Stroll. Vous avez un pilote de haut niveau qui vous aide, qui vous conseille sur les réglages, qui vous fait réfléchir à ceci, à cela, qui vous pousse à aller plus loin. C'est naturel et c'est normal, je pense que vous apprenez. Nous devons donc en tenir compte et voir comment tout cela se déroule."

Lire aussi : Tsunoda pas emballé par les évolutions AlphaTauri

Avec Adam Cooper