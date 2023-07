Tsunoda pas emballé par les évolutions AlphaTauri

En terminant la seconde séance d'essais du Grand Prix de Grande-Bretagne 2023 de F1 aux 18e et 19e rangs, les pilotes AlphaTauri n'ont pas vraiment démontré que l'AT04 était dotée à Silverstone de plusieurs améliorations notables. Sans le problème électrique de la Ferrari de Charles Leclerc, les monoplaces italiennes seraient bonnes dernières, à plus de 1,4 seconde de la tête. De quoi laisser un goût amer à Yuki Tsunoda pour le moment.

C'est la plus grosse mise à jour que vous ayez connue en F1, avec autant de nouvelles pièces ?

Oui, nous avons apporté beaucoup de nouvelles pièces, et j'espère que ça marchera mieux.

Quelles sont les sensations avec ce nouveau package ?

Pour l'instant, nous ne voyons pas les résultats des améliorations énormes que nous apportons. Nous avons terminé aux deux dernières places du classement en EL2. Nous devons donc voir en profondeur ce que nous pouvons améliorer, parce que pour l'instant, nous avons un peu de mal.

Vous disposez d'une "nouvelle" voiture alors que la F1 introduit de nouveaux pneus, n'est-ce pas un problème ?

Oui, [les pneus] sont les mêmes pour tout le monde. Je pense que ce sont les mêmes pneus au niveau du profil, donc c'est juste la performance pure de la voiture qui nous fait défaut pour le moment.

Quelles sont vos attentes pour les qualifications et la course dans ce contexte ?

Si nous sommes en Q2 et que je suis en P11, je serai heureux. Évidemment, je vise la Q3, mais je dois d'abord passer par la Q2, et c'est mon objectif pour l'instant, sur la base de ce que j'ai connu en EL2. Et en course, je vise évidemment les points, mais je me concentre sur ce que je peux faire pour extraire autant de performance que possible de la voiture.

Propos recueillis par Matt Kew