Williams doit comprendre et "ne pas tout gâcher" à Silverstone

Williams a fait sensation ce vendredi à Silverstone, lors des deux séances d'essais libres du Grand Prix de Grande-Bretagne. Troisième lors du premier roulage, Alexander Albon a confirmé l'après-midi en se maintenant à cette position derrière Max Verstappen et Carlos Sainz. Son coéquipier Logan Sargeant, cinquième, a validé la tendance d'une FW45 visiblement à l'aise sur le tracé anglais. Reste à savoir pourquoi !

L'écurie de Grove a introduit à nouveau package aérodynamique il y a deux Grands Prix maintenant, à Montréal, et espérait des progrès sur un tracé proposant davantage de courbes rapides. Néanmoins, l'équipe ne s'attendait pas à un tel bond, devant lequel la mesure reste de mise. Le débriefing avant de basculer sur la journée de samedi sera capital selon Dave Robson, chargé de la performance du véhicule.

"On doit examiner les données et essayer de les comprendre", admet-il auprès de Motorsport.com. "On pensait que l'on serait un peu meilleurs ici en retrouvant un circuit à haute vitesse, avec le package que l'on a monté au Canada. Je ne pense pas que l'on en avait vu le meilleur avant ici. En Autriche, c'est très serré et le tour est très court. Donc même s'il y a de la performance, c'est facile de reculer sur la feuille des temps, de faire une erreur, de sortir de la piste. La performance était plutôt bonne en Autriche. Il n'y a pas que le rythme de la voiture pour obtenir un bon résultat. Néanmoins, la journée a été meilleure que ce à quoi l'on s'attendait. On doit comprendre. Je pense que c'est juste une question de performance dans les virages à haute vitesse."

Interrogé sur l'approche à adopter après une première journée si réussie, Dave Robson insiste sur la nécessité de ne surtout pas se disperser.

"Je ne pense pas que ça change quoi que ce soit à ce que l'on fait", assure-t-il. "En fait, passer les données en revue et travailler ce soir est probablement plus important que lorsque l'on vit un vendredi difficile. C'est plus important de comprendre pourquoi tout s'est bien passé et de s'assurer de ne pas tout gâcher !"

Alex Albon partage la bonne surprise du jour pour la course à domicile de l'écurie. "C'était un peu surprenant", admet-il. "Je dois dire que c'est inattendu, on ne fait rien de bizarre. C'est juste une journée normale pour nous, et on a franchi la ligne et on est dans les trois premiers. C'est donc un peu surprenant."

Propos recueillis par Adam Cooper