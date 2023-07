Red Bull : "De Vries était toujours 3 dixièmes plus lent que Tsunoda"

Au lendemain de l'éviction de Nyck de Vries chez AlphaTauri, Red Bull assume. Consultant de Red Bull, Helmut Marko estime qu'il était devenu inévitable d'agir après le début de saison jugé décevant du pilote néerlandais. Estimant qu'il n'affichait pas les progrès attendus, le clan autrichien lui a coupé les ailes.

"On avait engagé Nyck parce qu'il avait été très performant à Monza l'an dernier", rappelle Helmut Marko dans les colonnes du média néerlandais De Telegraaf. "On attendait de lui qu'il soit au moins au niveau de son coéquipier Yuki Tsunoda cette année, mais ç'a n'a pas été le cas. En fait, il était toujours trois dixièmes plus lent que Yuki. On n'a vu aucune amélioration."

"Il a 28 ans, il a beaucoup d'expérience et a aussi pu gagner beaucoup en savoir-faire quand il était réserviste pour différentes écuries de Formule 1. Selon moi, on ne peut pas le comparer à un rookie. Fin avril à Bakou, il a bien débuté le week-end et je pensais qu'il serait plus performant, mais il est à nouveau sorti de la piste. Malheureusement, il n'a jamais fait ce super tour pour vraiment nous impressionner."

"On devait faire quelque chose. Pourquoi attendre et faire deux Grands Prix de plus si l'on ne voit aucun progrès ? Nyck est un garçon très sympathique, mais la vitesse n'était tout simplement pas au rendez-vous. Ce sera difficile, je pense [pour lui de rester en F1]. Mais en même temps, je pense qu'il l'a vu venir. Je crois qu'il peut se construire une belle carrière en Endurance."

Pérez pas menacé par Ricciardo en 2023

Ce qui a peut-être davantage surpris, au-delà du limogeage de Nyck de Vries, c'est son remplacement par Daniel Ricciardo. Revenu dans le giron Red Bull comme réserviste après la fin ratée de son aventure chez McLaren, l'Australien va se retrouver au volant d'une monoplace au niveau de performance jusqu'ici insuffisant. Usé mentalement à la fin de l'exercice 2022, il a visiblement réussi son "reset" et a convaincu Red Bull, confirmant qu'il était au niveau lors des essais Pirelli menés à Silverstone mardi.

"Les chronos de Ricciardo étaient très compétitifs pendant les essais, sur trois différents trains de pneus", avance Helmut Marko. "Si Ricciardo n'avait pas eu le rythme, on aurait dû envisager quelque chose d'autre. Mais AlphaTauri n'est pas dans une bonne position en ce moment, dernière du championnat constructeurs, donc on devait changer ça. Ça arrive souvent après un changement de pilote, et Ricciardo apporte une énergie nouvelle à l'équipe."

En plus de l'expérience évidente que Daniel Ricciardo va apporter à AlphaTauri, d'aucuns estiment que son retour par la case Faenza est aussi un moyen de mettre la pression sur Sergio Pérez chez Red Bull. Un point de vue que ne partage pas Helmut Marko, assorti d'une mise en garde quant au niveau de Yuki Tsunoda.

"Checo est deuxième du championnat, donc ça n'aurait aucun sens de s'en séparer maintenant", justifie Helmut Marko. "Sa course à Silverstone a été bonne aussi, mais il doit progresser en qualifications. Pour Ricciardo, on doit d'abord voir comment il se compare à Tsunoda. Je pense que Yuki est sous-estimé par beaucoup de monde. L'AlphaTauri n'est pas une monoplace facile à piloter, mais Yuki a prouvé qu'il était possible d'obtenir de bons résultats."

Avec Ronald Vording