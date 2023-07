Williams ne comprend pas bien sa performance de Silverstone

Williams n'était pas attendu à pareille fête à Silverstone. La légendaire écurie britannique n'avait marqué que sept points jusqu'alors, peinant toujours à s'extirper de la Q1, mais sur la piste anglaise, les FW45 se sont propulsées en première moitié de classement.

Alexander Albon s'est classé dans le top 3 des trois séances d'essais libres, rejoint dans le top 8 par son coéquipier débutant Logan Sargeant lors des deux dernières. L'Américain n'a pu faire mieux que 14e en qualifications, mais Albon a quand même décroché la huitième place en Q3, et il est parvenu à signer un aussi bon résultat en course, alors qu'il craignait une performance moindre le dimanche.

Or, l'écurie ne comprend pas complètement comment elle a atteint ce niveau. "Il y a presque une partie que nous comprenons, et une autre que nous ne comprenons pas", indiquait Albon à l'issue des qualifications. "Il faut plus ou moins faire de la rétro-ingénierie. Et c'est important de comprendre pourquoi tu es lent, mais c'est aussi important de comprendre pourquoi tu es rapide."

Cependant, il y a quand même quelques pistes de réflexion. "Je pense que c'est en partie parce que certains top teams ont un peu plus de difficultés que prévu", poursuivait l'Anglo-Thaïlandais. "Je pense aussi que ce type de circuit nous est assez favorable, avec peu de freinage et beaucoup de temps sur l'accélérateur – nous savons être faibles sur les freins. C'est bien pour nous qui avons une voiture qui a peu de traînée."

Alexander Albon (Williams)

"Nous avons été bons en pneus tendres. Nous avons eu pas mal de difficultés en mediums et en durs. Nous n'avons pas été si compétitifs avec eux. Mais quand il faut faire un chrono et que nous sommes en pneus tendres, nous sommes en réalité assez rapides."

N'ayant inscrit qu'une petite unité sur les sept premiers Grands Prix, Williams en a marqué dix sur les trois derniers et se retrouve au coude-à-coude avec Haas pour la septième place du championnat des constructeurs, avec onze points partout. Cependant, du côté de Grove, on est loin de crier victoire – d'autant qu'avec les quatre top teams aux avant-postes ainsi qu'Alpine et McLaren se disputant souvent les derniers points, ceux-ci sont difficiles à obtenir.

"Le truc, c'est que nous avons certainement une voiture plus rapide cette année. Et ce nouveau package est passé au niveau supérieur", estime désormais Albon. "Mais nous n'aborderions pas la Hongrie en attendant des points, nous allons quand même avoir nos bons circuits et nos mauvais circuits. Vous savez, Spa et Monza restent notre priorité."

"Le truc, c'est que nous sommes maintenant septièmes du championnat à égalité avec Haas, je crois. Alors nous sommes dans une très bonne situation. C'est juste que nous devons nous assurer… Vous savez, les points ne seront pas toujours à notre portée lors des quelques courses où nous pouvons marquer des points cette année, nous allons devoir nous assurer d'en tirer le meilleur pour rester septièmes."