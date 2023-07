Albon : "Je n'aurais pas voulu que ça dure un tour de plus !"

Après avoir passé l'intégralité du week-end dans le top 10, et avoir même intégré le tiercé de tête en essais libres, Alexander Albon voulait à tout prix concrétiser la belle progression en marquant des points précieux. Objectif atteint pour le Thaïlandais qui, malgré un départ qui l'a fait reculer, a finalement coupé la ligne d'arrivée à la huitième place depuis laquelle il s'était élancé.

"C'était un excellent week-end", se réjouit-il. "Quand on pense à la vitesse de la voiture, la huitième place est notre moins bonne position parmi toutes les séances. On s'attendait à ce que la course soit un peu plus difficile avec Fernando [Alonso] et Checo [Pérez] derrière nous. J'ai eu un peu de mal au départ car je n'avais pas beaucoup de grip."

"Une fois que j'ai pris le rythme de la course, tout s'est bien passé. La voiture de sécurité est intervenue au bon moment. Les Ferrari étaient en pneus durs et j'ai pu doubler Carlos [Sainz]. C'était une course compliquée. J'avais un meilleur rythme que Fernando et c'était une petite surprise, mais Charles [Leclerc] revenait vite à la fin. C'était une course avec un œil devant et un œil derrière, qui s'est transformée en véritable combat. Je n'aurais pas voulu que ça dure un tour de plus !"

En inscrivant quatre points, Williams fait une opération comptable importante au championnat en remontant à la septième place, à égalité de points avec la sixième position occupée par Haas. Les évolutions apportées à la FW45 fonctionnent, même si le rythme de la monoplace de Grove demeure très dépendant des caractéristiques des pistes.

"Il est clair que les circuits où il y a un peu moins d'appui et beaucoup de temps passé à plein régime nous conviennent parfaitement", confirme Alex Albon. "Il est également important que la piste reste assez fraîche, et aujourd'hui [dimanche] les températures baissaient en fin de course, ce qui nous a permis d'être un peu plus compétitifs."

Onzième du Grand Prix, Logan Sargeant a terminé à la porte des points tout en permettant à Williams d'avoir la certitude d'aller dans la bonne direction au niveau de son développement.

"L'équipe a travaillé très dur pour apporter un package d'évolutions efficace sur la voiture", se félicite Dave Robson, responsable de la performance du véhicule. "Les premières pièces de ce package sont arrivées au Canada, et un nouvel aileron avant a fait ses débuts ce week-end sur la monoplace d'Alex. Les points inscrits lors des derniers Grands Prix témoignent de ces efforts."