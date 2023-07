Daniel Ricciardo remplace Nyck de Vries chez AlphaTauri !

De plus en plus menacé chez AlphaTauri, Nyck de Vries n'aura pas tenu jusqu'à la trêve estivale. Titularisé cette année au sein de l'écurie de Faenza aux côtés de Yuki Tsunoda, le pilote néerlandais est évincé avec effet immédiat et perd son volant. Le Grand Prix de Grande-Bretagne, qu'il a bouclé le week-end dernier à la 17e place juste derrière son coéquipier, était son dernier.

Nyck de Vries avait été choisi par Red Bull pour succéder à Pierre Gasly après avoir impressionné l'an dernier lors de sa pige chez Williams à Monza. Il n'était pas le choix numéro un puisque l'idée de départ était de recruter Colton Herta, avant de renoncer puisque l'Américain n'a pas obtenu de dérogation de la FIA pour sa Super Licence.

En 10 Grands Prix courus sous les couleurs d'AlphaTauri, Nyck de Vries a été largement dominé par Yuki Tsunoda en qualifications (10-2 en comptant les formats sprint), et n'a pas inscrit le moindre point. Ce que son voisin de garage est parvenu à faire à deux reprises, dans une saison qui demeure très délicate pour la structure italienne, dernière du championnat constructeurs avec seulement deux unités au compteur. À 28 ans, le Champion du monde de Formule E 2021 voit sa carrière subir un gros coup d'arrêt, lui qui avait également multiplié les expériences de réserviste en F1, en parallèle d'un parcours l'ayant aussi mené en Endurance.

C'est terminé pour Nyck de Vries chez AlphaTauri.

Pour le remplacer chez AlphaTauri, Red Bull a fait le choix de rappeler Daniel Ricciardo, qui va ainsi faire son grand retour en Formule 1 six mois après avoir quitter McLaren sans disposer de volant ailleurs. Le terme de "prêt" d'une équipe à l'autre est employé. L'Australien, qui a trouvé refuge dans son ancienne écurie durant l'hiver, vit une journée pour le moins particulière puisqu'il est ce mardi au volant de la RB19 à Silverstone pour des essais dédiés à Pirelli.

La semaine prochaine, c'est dans le cockpit de l'AlphaTauri AT04 qu'il fera son comeback en Grand Prix, avec une tâche forcément difficile compte tenu du niveau de performance en berne de l'équipe encore dirigée par Franz Tost. Ce dernier avait récemment confié que le choix se porterait sur le pilote australien uniquement si aucun jeune pilote n'était jugé suffisamment prêt pour remplacer Nyck de Vries, ce que semble donc avoir estimé Red Bull.

"Je suis très heureux d'accueillir Daniel pour son retour au sein de l'équipe. Il n'y a aucun doute quant à son talent de pilote, et il connaît déjà nombre d'entre nous, alors son intégration va être facile et simple", se réjouit Franz Tost. "L'écurie va aussi beaucoup profiter de son expérience, car il a remporté huit Grands Prix de Formule 1. Je souhaite remercier Nyck de sa précieuse contribution lors de son passage à la Scuderia AlphaTauri et je lui souhaite tout le meilleur pour l'avenir."

AlphaTauri est une écurie aujourd'hui "en chantier" puisque Laurent Mekies doit en prendre les commandes à l'issue de la saison quand il aura quitté Ferrari, et que Red Bull veut procéder différemment avec sa deuxième équipe. Celle-ci changera également de nom en 2024.

Daniel Ricciardo, 34 ans, a roulé pour l'écurie de Faenza, alors engagée sous l'identité Toro Rosso, de 2011 à 2013. Il a ensuite décroché 8 victoires, 3 pole positions et 32 podiums avec Red Bull Racing. "Je suis hyper content d'être de retour en piste avec la famille Red Bull !", annonce l'Australien.

Chez Red Bull Racing, on se félicite d'assister au retour à la compétition de son ancien pilote. "C'est super de voir que Daniel n'a pas perdu le niveau lorsqu'il ne courait pas, et les progrès qu'il a faits lors de ses séances sur le simulateur se sont concrétisés sur la piste", assure Christian Horner à l'issue du roulage de ce mardi pour Pirelli. "Ses chronos lors des tests de pneus étaient extrêmement compétitifs. Il a piloté de manière très impressionnante, et nous sommes impatients de voir ce que le reste de la saison réserve à Daniel, en prêt à la Scuderia AlphaTauri."