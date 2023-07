Les 11 changements qui ont ramené McLaren sur le podium

La dernière évolution de McLaren a considérablement transformé le niveau de performance de sa monoplace, devenue l'une des meilleures dans les virages à haute vitesse. À Silverstone le week-end dernier, l'avantage de la MCL60 dans certaines des courbes les plus rapides a conduit Lewis Hamilton à la qualifier de "fusée" alors qu'il était dans l'incapacité de doubler Lando Norris.

Un premier package d'évolutions avait fait son apparition au Grand Prix d'Autriche, suivi d'un second en Grande-Bretagne, incluant un nouvel aileron avant. Ces modifications ont permis à Lando Norris de s'inviter sur la première ligne de la grille de départ et de terminer deuxième en course.

La concurrence a laissé entendre que les changements apportés par McLaren n'étaient qu'une copie de ce qui se faisait chez Red Bull. Une vision simpliste qui n'est pas juste car si l'on se penche attentivement sur les évolutions, on distingue clairement l'ampleur des efforts consentis par l'écurie.

La comparaison de profil exclusive ci-dessus montre à quel point les modifications sont importantes.

1. Des modifications ont été apportées à la forme et à la position des séparateurs du plancher afin de les adapter à l'ensemble du nouveau package.

2. McLaren avait déjà flirté avec une entrée d'air de ponton au design similaire à ce qu'utilisait Red Bull depuis l'an passé, mais cette dernière évolution s'en rapproche encore plus. Le bord supérieur a été reculé, tandis que la lèvre inférieure est maintenant positionnée plus haut sur le châssis, ce qui agrandit la partie creusée située en dessous.

3. La surface supérieure du plancher comportait déjà une boursouflure fortement profilée pour accueillir la structure d'impact latérale (SIS) inférieure, tout en créant la poche d'espace nécessaire au plancher. Cette boursouflure a été reprofilée et accompagnée d'une autre, plus petite, à l'intérieur.

4. Les changements apportés sur la partie avant du ponton et sur son entrée ont nécessité un nouveau boîtier de rétroviseur, avec le retrait de la lamelle supérieure et l'utilisation d'un habuant extérieur corrigé pour mieux s'adapter au profil aérodynamique requis.

5. Le carénage aérodynamique qui entoure le Halo comporte désormais une lame verticale au niveau de la transition entre la partie arrière et la carrosserie, tandis qu'une ailette est désormais montée sur le côté du dispositif de protection du cockpit.

6. La modification générale de la forme des pontons a entraîné la suppression de la ligne d'écrasement sur le côté de la carrosserie.

7. McLaren a adopté une gouttière plus profonde à l'intérieur du ponton, à l'instar d'Aston Martin qui avait choisi une approche plus agressive de l'architecture initiée par Alpine. La hauteur du flanc du ponton a également augmenté pour en maximiser l'effet.

8. Le panneau de refroidissement a été déplacé depuis sa position transversale à une position plus couramment utilisée par la concurrence, puisqu'il suit la forme du capot moteur. Différentes configurations seront utilisées par l'écurie en ce qui concerne les ouïes, en fonction des exigences de chaque circuit.

9. La forme de l'étagère du capot moteur a été optimisée pour tenir compte du déplacement du panneau de refroidissement, tout en gardant à l'esprit les autres modifications du package.

10. L'un des principaux changements visuels sur le plancher de la MCL60 se trouve au niveau du bord, où la découpe et la configuration des flaps précédemment utilisés ont disparu.

11. Le capot moteur a été réduit à l'arrière, ainsi que la zone de refroidissement située dans cette zone, ce qui permet d'augmenter la taille de l'aileron de requin.

Les modifications de l'aileron avant

Le nouvel aileron avant de la MCL60 à Silverstone.

Lando Norris a toujours été le premier à bénéficier des évolutions chez McLaren cette année et, à Silverstone, il disposait d'un nouvel aileron avant que n'avait pas Oscar Piastri.

La principale caractéristique de ce nouvel aileron, c'est qu'on l'a déjà vu ailleurs, puisque McLaren a utilisé une disposition semi-détachée des flaps, comme Mercedes. Les trois volets supérieurs sont ainsi déconnectés de la plaque d'extrémité et un petit longeron métallique est utilisé pour combler l'écart.

Il est également évident que les extrémités sont recourbées vers l'extérieur, l'idée étant de chercher à utiliser les surfaces comme moyen de contrôler le phénomène d'outwash. Le tout fonctionne en tandem avec les autres surfaces, telles que la plaque d'extrémité modifiée, l'ailette latérale (diveplane) et les supports entre les flaps.

Comparatif entre les deux versions de l'aileron avant à Silverstone.

La portion extérieure de l'aileron avant n'est pas la seule à avoir évolué, ce que l'on peut constater en comparant avec l'ancienne spécification utilisée à Silverstone par Oscar Piastri.

Les éléments proches du museau de la monoplace s'en écartent nettement. La pointe du nez est un peu plus éloignée du bord d'attaque du deuxième élément et la forme du panneau cosmétique est un peu différente de ce qu'elle était auparavant. Cela a un effet d'entraînement sur la position du pivot et sur ses interactions avec les séparateurs.