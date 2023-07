Hulkenberg tire la sonnette d'alarme après un autre problème moteur

En très peu de temps, Haas a connu trois problèmes techniques. En Autriche, un souci moteur a mis fin à la course de Nico Hülkenberg alors qu'à Silverstone, Kevin Magnussen a dû, à deux reprises, mettre pied à terre.

Lors de la Q1 dans un premier temps, après un problème de pression d'huile qui ne semblait toutefois pas de nature à rendre le bloc inutilisable par la suite. Toutefois, par mesure de prudence, un moteur plus ancien a été monté pour la suite du GP, et c'est ce dernier qui a cessé de fonctionner puis pris feu au 32e tour de course.

À la question de savoir si la défaillance de son coéquipier était préoccupante, Hülkenberg a répondu : "Je pense que oui. Je veux dire : j'en ai eu deux cette année aussi, il est clair que c'est quelque chose qui déclenche la sonnette d'alarme et ça semble arriver plus souvent à notre équipe et à notre voiture. Je pense donc qu'il faut prendre ça au sérieux et qu'il faut enquêter pour comprendre pourquoi."

Malgré ces problèmes de fiabilité, Magnussen essaie de ne pas être trop frustré par ces difficultés. "C'est l'une des choses qui échappent le plus à mon contrôle et je n'ai pas tendance à me faire du souci à ce sujet. Bien sûr, je leur donne mon avis s'ils en ont besoin, mais c'est vraiment à eux de faire tourner le moteur."

Nico Hülkenberg au volant de la Haas lors du GP de Grande-Bretagne.

"Et ce n'est pas quelque chose sur lequel je peux avoir une influence. Tout ce que je peux faire, c'est rester concentré et travailler avec l'équipe pour essayer de l'aider à trouver la prochaine amélioration. Ça fait partie de la course, c'est le cas depuis le premier jour. Ce sont des choses qui arrivent. Et, oui, je suis plus concentré sur le fait d'essayer de progresser en termes de performance et de retrouver le chemin du top 10."

"Je n'ai pas pu terminer les qualifications et je n'ai pas pu terminer la course. Ce n'était donc pas mon week-end. Je dois rester concentré, essayer de franchir une nouvelle étape dans l'amélioration de mes performances. Je pense que nous avons un peu trop de mal à entrer dans le top 10 en ce moment."

Interrogé sur la défaillance de Haas après la course, le patron de Ferrari, Frédéric Vasseur, a déclaré qu'il était "trop tôt" pour tirer des conclusions.

Avec Adam Cooper et Jake Boxall-Legge