Pérez se "fiche complètement" des rumeurs sur son avenir

Si Sergio Pérez a un temps cru pouvoir jouer le titre face à Max Verstappen cette saison, les cinq derniers Grands Prix lui ont remis les idées en place. Cinq Grands Prix lors desquels Pérez n'a pas atteint la Q3 – la pire série depuis David Coulthard fin 2008 – et n'a marqué que 51 points (moins que Lewis Hamilton et Fernando Alonso) quand Verstappen en engrangeait 136.

Le paddock commence à bruisser de rumeurs selon lesquelles le Mexicain de 33 ans serait sur la sellette pour 2024 à la suite de cette série de contre-performances, mais lorsque Motorsport.com lui demande s'il ignore ces rumeurs, Pérez répond : "Oui, tout à fait. À vrai dire, je m'en fiche complètement. Ça fait 13 ans que je suis en F1, j'ai tout vu. Rien de tout cela ne m'inquiète. Je me concentre sur le fait de remettre ma saison sur de bons rails et d'assurer que je continue à prendre du plaisir."

"J'ai tout le soutien de Helmut [Marko, conseiller de Red Bull] et de Christian [Horner, directeur d'équipe]. Toute l'équipe me soutient sans réserve, ils savent ce dont je suis capable. Ils connaissent mon potentiel, et ils sont tous derrière moi."

Marko a effectivement déclaré qu'il n'était pour l'instant pas nécessaire de remplacer Pérez, notamment faute d'alternative, tout en précisant qu'il devait "se ressaisir en qualifications". Le son de cloche est similaire du côté de Horner, qui trouve des motifs de satisfaction dans la prestation de son pilote à Silverstone : "Si l'on regarde son rythme dans le dernier relais, il était au rendez-vous."

"C'est frustrant pour lui qu'il doive remonter tout le temps, mais il faut juste qu'il règle ses problèmes en qualifications le samedi. Collectivement, nous allons faire de notre mieux pour le soutenir dans cette optique." Quant à savoir si le réserviste Daniel Ricciardo pourrait faire son retour sur la grille à la place de Pérez : "Ce n'est pas quelque chose que nous prévoyons, ça c'est certain."

Le top 5 a échappé à Pérez à Silverstone

Le pilote Red Bull a en tout cas connu une course en demi-teinte à Silverstone : 15e sur la grille après son élimination en Q1, il n'est parvenu à remonter qu'au sixième rang. De son propre aveu, il peut s'estimer heureux qu'un accrochage avec la Haas de Nico Hülkenberg – "un petit incident de course" selon lui – n'ait pas entraîné de crevaison.

"Rien n'a fonctionné aujourd'hui", ajoute Pérez. "J'ai pris un super départ, mais je me suis fait pousser dehors par Ocon au premier tour, et j'ai perdu des places au lieu d'en gagner. Ça a rendu la remontée plus difficile."

"J'ai trop utilisé mes pneus dans ce premier relais. Puis nous sommes rentrés au stand, je crois, trois tours avant la voiture de sécurité. Alors ce n'était pas notre journée. Mais en fin de compte, nous avons tout donné et nous avons fait notre possible."

"C'était vraiment, vraiment dur de remonter. Surtout à la fin, quand tout le monde avait des pneus du même âge, il n'y avait pas d'écart entre les pneus, c'était vraiment difficile de gagner ne serait-ce qu'une place."

