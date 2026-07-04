Leclerc nettement battu par Hamilton : "Lewis exploite 100% du potentiel, pas moi"

Alors que Lewis Hamilton a signé le meilleur temps des qualifs sprint ce vendredi à Silverstone, Charles Leclerc a expliqué ne pas ressentir assez de confiance dans l'exercice chronométré pour jouer avec les limites de sa Ferrari.

Auteur pour sa part du quatrième chrono de cette séance, Leclerc accusait tout de même un retard de plus de trois dixièmes sur son équipier, trop loin donc pour espérer se mêler à la lutte pour la "pole" du sprint entre Hamilton et Kimi Antonelli (Mercedes).

Toujours à la recherche du bon feeling au volant de sa SF-26, Leclerc estime que ce nouvel épisode illustre les difficultés plus globales qu'il rencontre cette année et le fait que les réponses claires ne viennent pas encore de son côté du garage.

Interrogé sur ce qui lui manquait par rapport à Hamilton, le Monégasque a répondu : "C'est ce que je cherche à comprendre en ce moment. Évidemment, cela fait déjà un certain temps que je me rends compte que je n'ai plus la même aisance qu'avec la voiture de l'année dernière. Même lorsque j'attaque et que j'arrive à tout mettre en place, on parle de quelques centièmes."

Lewis exploite plus souvent 100% du potentiel de la voiture, pas moi.

L'un des points essentiels pour l'avenir est, du côté de Leclerc, de parvenir à retrouver le niveau de confiance lui permettant d'extraire le maximum de performance dans les moments importants, ce que son équipier arrive à faire depuis quelques courses.

"Lewis exploite plus souvent 100% du potentiel de la voiture, pas moi", constatait-il simplement. "Je dois donc vraiment travailler sur tout."

"Je pense que le plus important, c'est tout simplement le feeling que j'ai avec cette voiture", a-t-il ajouté. "Quand on n'a pas tout à fait ce feeling, il est difficile de réaliser de bons temps au tour et d'avoir la confiance nécessaire chaque samedi, lors des qualifications, pour pousser la voiture dans ses retranchements, ce que j'ai du mal à faire."

"[Il s'agit] d'être régulier, d'être à 100% de mes capacités. En SQ1 et SQ2, je m'en suis approché, et j'étais également assez confiant pour la SQ3, mais j'ai ensuite perdu la voiture. Mon ressenti n'est tout simplement pas aussi bon qu'il devrait l'être."

"Extrêmement surpris" par le meilleur temps de Hamilton

Charles Leclerc (Ferrari) Photo de: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Reste qu'au-delà de la question individuelle, même chez Ferrari, la performance affichée ce vendredi et le fait que Hamilton soit parvenu à décrocher la première place étonnent grandement par rapport aux craintes du début de week-end.

"Nous sommes extrêmement surpris que Lewis ait décroché la pole aujourd'hui. Dans l'ensemble, nous nous attendions à un écart bien plus important par rapport aux voitures de devant", a reconnu Leclerc.

"C'est un bon pas en avant, mais oui, en tant qu'équipe, nous sommes tout simplement très, très surpris d'être aussi compétitifs sur un circuit comme celui-ci."