Russell "très surpris" par le rythme "pas tout à fait logique" de Ferrari
Auteur d'une séance de qualifications moyenne, George Russell a constaté avec une surprise certaine que le niveau de performance des Ferrari était bien supérieur à celui attendu avant le GP de Grande-Bretagne.
GP de Grande-Bretagne 2026 - Vendredi à Silverstone
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Le cinquième temps de George Russell lors des qualifications sprint du Grand Prix de Grande-Bretagne ce vendredi à Silverstone, relégué à trois dixièmes et demi de la lutte pour la "pole" entre Lewis Hamilton et son équipier chez Mercedes Kimi Antonelli est une vraie contre-performance pour le Britannique.
S'il assume un manque de rythme criant de son côté du garage, estimant qu'il n'a pas connu ce petit plus qui l'avait sauvé lors d'autres séances cette année, il ne cache pas sa surprise - voire son incompréhension - face au rythme étonnant affiché par les Ferrari.
George, vous sembliez un peu en difficulté aujourd'hui. Pouvez-vous nous résumer votre situation avec la voiture, nous expliquer comment cela s'est traduit lors des qualifications sprint et nous parler de votre déception, bien sûr, d'avoir manqué de performance aujourd'hui ?
Pour être honnête, c'est un peu l'histoire de l'année, en fait. On est généralement en situation défavorable en Q3, mais on arrive malgré tout à faire ce petit step. Aujourd'hui, ça n'a pas vraiment été le cas. J'étais très proche de la troisième place [à 0"036 de Max Verstappen précisément, ndlr], mais encore bien loin du rythme de Lewis et de Kimi ; il faut donc essayer de comprendre pourquoi. C'est étrange.
Certaines choses ne sont pas tout à fait logiques [sur le rythme affiché par Ferrari].
Saviez-vous dès ce matin en EL1 que la voiture n'était peut-être pas tout à fait au niveau que vous souhaitiez ?
Honnêtement, je trouve que la voiture se comporte plutôt bien en piste. Ce n'est pas si mal. Je pense que nous nous attendions tous à ce que ce soit un peu pire, simplement en termes de pilotage de ces voitures ici. Mais en réalité, ça s'est plutôt bien passé et la vitesse de pointe semblait élevée. Toutefois, comme je l'ai dit, les temps au tour relatifs ne sont tout simplement pas au rendez-vous ; il faut donc garder à l'esprit que demain est le jour le plus important.
Et vous avez également été surpris par le rythme de Ferrari...
Très surpris, très surpris. Vous savez, ils ont globalement été en retrait avec leurs moteurs et la gestion de l'énergie, et ici, ils semblent les meilleurs pour le moment ; c'est donc une véritable surprise. Nous avons toujours su qu'ils disposaient d'un excellent châssis, mais oui, je pense que certaines choses ne sont pas tout à fait logiques.
Si j'avais dû faire un pronostic, j'aurais dit que Ferrari serait rapide la semaine dernière et que nous le serions cette semaine. Évidemment, Kimi a fait un excellent travail, mais malgré tout, Ferrari a eu l'avantage toute la journée.
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