Hamilton "aux anges" après une pole sprint surprise à Silverstone

Tout comme une hirondelle ne fait pas le printemps, un meilleur temps en qualifications sprint ne fait pas une victoire finale. Mais la performance signée ce vendredi par Lewis Hamilton, au volant de sa Ferrari, lors de la première séance compétitive du Grand Prix de Grande-Bretagne, a tout de la bonne surprise pour la Scuderia qui s'avançait en victime expiatoire à Silverstone.

Finalement, là où les troupes de Frédéric Vasseur pensaient souffrir d'un déficit net de vitesse de pointe, qui aurait été particulièrement préjudiciable sur le rapide tracé anglais, les choses ont pris un tournant bien plus serré avec Mercedes.

Un certain flottement s'est emparé de tout le monde quand le septuple champion du monde a enchaîné les meilleurs temps en EL1, SQ1 et SQ2, beaucoup s'attendant à ce que Mercedes montre son vrai visage en SQ3. Finalement, c'est bien Hamilton qui a prévalu et signé, 0"011 devant le leader du championnat Kimi Antonelli, la référence du jour, lui offrant le premier emplacement sur la grille pour le sprint de ce samedi.

"Waouh", a d'abord réagi Hamilton, visiblement incrédule. "Bon, ça me plaît. J'adore cet endroit. J'adore ce public."

"Je ne peux pas vous dire à quel point c'est un rêve, et encore aujourd'hui, quand on se prépare pour cette course et qu'on pense à chaque virage et à la fluidité qu'on peut trouver sur ce circuit si on a les bons réglages et si on a la bonne équipe derrière soi. Et la voiture était vraiment au top aujourd'hui grâce à tout le monde à l'usine, comme je l'ai dit, qui continue à se donner à fond."

"Nous avons apporté de toutes petites améliorations ici. Chaque week-end, nous arrivons avec quelque chose de nouveau, tout le monde se donne à fond. Je suis donc reconnaissant, vraiment reconnaissant d'avoir décroché cette pole."

"J'ai été rapide tout au long de la séance, mais l'écart n'est que de 10 millièmes environ. C'est donc très serré avec ces gars-là, et l'équipe le mérite vraiment. Un immense merci à tout le monde ici présent."

Nous ne nous attendions pas, en arrivant à Silverstone, à nous battre pour la première ligne. Vraiment, vraiment pas. C'est donc une surprise incroyable.

Continuant de saluer le travail de Ferrari, Hamilton a mis l'accent sur la surprise que constitue selon lui ce résultat, surtout face à des voitures dont la motorisation est selon lui plus puissante : "Je veux dire, regardez, nous sommes devant Mercedes. Ces gars-là et les Red Bull, ils ont une puissance incroyable. Ils ont été incroyables toute l'année."

"Mais ces champions, mon équipe, ne lâchent rien. Ils continuent à se battre et c'est ce dont je suis tellement fier. Ça ne sera pas toujours comme ça, mais nous ne nous attendions pas, en arrivant à Silverstone, à nous battre pour la première ligne. Vraiment, vraiment pas. C'est donc une surprise incroyable. Je suis aux anges."

Hamilton assez confiant pour le sprint

Dans un format compressé, qui empêche toute préparation optimale, la question reste de savoir si, contrairement à l'Autriche où les bonnes qualifications n'ont pas été suivies d'une bonne course, Ferrari a de quoi tenir sur les longs relais. Hamilton semble y croire.

"Je pense que notre rythme [sur les longs relais] était bon. Nous avons effectué une sorte de relais plus ou moins long en EL1. Il n'a pas duré très longtemps, mais la voiture se comportait bien. Donc oui, je pense que nous devrions réaliser une bonne course demain."

"Je veux dire, partir de la première ligne… Je ne me souviens même plus de la dernière fois où j'ai pris le départ depuis la première ligne ici. Ce ne sera pas facile face à ces pilotes qui peuvent vous suivre et se rapprocher, d'autant plus qu'ils disposent potentiellement d'une puissance supplémentaire, mais je ferai de mon mieux pour les maintenir derrière moi."