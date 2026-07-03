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Hamilton surprend Antonelli pour 11 millièmes de secondes !

Lewis Hamilton partira en tête de la course sprint du Grand Prix de Grande-Bretagne, devant Kimi Antonelli et Max Verstappen.

Téha Courbon
Mis à jour:
Lewis Hamilton, Ferrari

Photo de : Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Lewis Hamilton et Ferrari avaient dominé la première et unique séance d'essais libres du Grand Prix de Grande-Bretagne, devant Kimi Antonelli et son coéquipier Charles Leclerc.

Sans transition, les pilotes étaient directement plongés dans le bain des qualifications sprint, sous un ciel dégagé et des températures de 25°C dans l'air et 44°C en piste.

Lire aussi :

SQ1 - Ferrari aurait-elle bluffé ?

Alors que les pilotes prenaient la piste, les McLaren et les Red Bull décalaient légèrement leur sortie. Kimi Antonelli a rapidement aligné les meilleurs secteurs pour signer le meilleur temps provisoire en 1'29"818, mais Charles Leclerc, puis Lewis Hamilton, ont rapidement pris les commandes du classement en 1'29"582.

Liam Lawson est ensuite venu se hisser à la sixième position, devant George Russell. Mais c'est Isack Hadjar qui a créé la surprise en s'emparant du meilleur temps en 1'29"470 !

Lando Norris et George Russell étaient alors en difficulté, avec seulement les huitième et neuvième places pour les deux Britanniques. Oscar Piastri s'en sortait mieux avec le troisième chrono.

Dans la zone rouge figuraient les deux Haas, les deux Cadillac et les deux Aston Martin. Charles Leclerc reprenait ensuite la tête de la feuille des temps, avant d'être immédiatement battu par son coéquipier. Les Ferrari ne semblaient finalement pas autant en difficulté qu'annoncé.

Au drapeau à damier, la hiérarchie n'évoluait plus : les deux Ferrari terminaient en tête de la SQ1, tandis que les éliminés étaient les deux Aston Martin, les deux Cadillac et Esteban Ocon.

Éliminés : Bearman, Ocon, Pérez, Bottas, Alonso et Stroll

United Kingdom GP de Grande-Bretagne - SQ1

Toutes les statistiques
 
Pos. Pilote # Constructeur Moteur Tours Temps Écart Pneus km/h
1 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 6

1'29.273

   M 237.558
2 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 5

+0.107

1'29.380

 0.107 M 237.274
3 France I. Hadjar Red Bull 6 Red Bull Red Bull 5

+0.197

1'29.470

 0.090 M 237.035
4 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 3

+0.310

1'29.583

 0.113 M 236.736
5 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 6

+0.402

1'29.675

 0.092 M 236.494
6 Netherlands M. Verstappen Red Bull 3 Red Bull Red Bull 6

+0.416

1'29.689

 0.014 M 236.457
7 Italy K. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 6

+0.473

1'29.746

 0.057 M 236.306
8 New Zealand L. Lawson Racing Bulls 30 RB Red Bull 6

+0.577

1'29.850

 0.104 M 236.033
9 Germany N. Hülkenberg Audi 27 Audi Audi 6

+0.834

1'30.107

 0.257 M 235.360
10 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 6

+0.869

1'30.142

 0.035 M 235.268
11 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 6

+1.134

1'30.407

 0.265 M 234.579
12 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 6

+1.171

1'30.444

 0.037 M 234.483
13 United Kingdom A. Lindblad Racing Bulls 41 RB Red Bull 6

+1.180

1'30.453

 0.009 M 234.459
14 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 7

+1.506

1'30.779

 0.326 M 233.617
15 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 6

+1.621

1'30.894

 0.115 M 233.322
16 Spain C. Sainz Jr Williams 55 Williams Mercedes 7

+1.800

1'31.073

 0.179 M 232.863
17 United Kingdom O. Bearman Haas 87 Haas Ferrari 6

+1.810

1'31.083

 0.010 M 232.838
18 France E. Ocon Haas 31 Haas Ferrari 6

+2.441

1'31.714

 0.631 M 231.236
19 Mexico S. Pérez Cadillac 11 Cadillac Ferrari 6

+2.503

1'31.776

 0.062 M 231.080
20 Finland V. Bottas Cadillac 77 Cadillac Ferrari 6

+2.747

1'32.020

 0.244 M 230.467
21 Spain F. Alonso Aston Martin 14 Aston Martin Honda 5

+3.637

1'32.910

 0.890 M 228.259
22 Canada L. Stroll Aston Martin 18 Aston Martin Honda 5

+3.715

1'32.988

 0.078 M 228.068
Voir les résultats complets

SQ2 - Norris et Russell souffrent à domicile

C'est Max Verstappen qui a signé le meilleur temps provisoire, avant d'être successivement battu par Oscar Piastri, Charles Leclerc puis Lewis Hamilton, auteur d'un chrono en 1'28"747. George Russell n'a réalisé qu'un modeste huitième temps, tandis que Kimi Antonelli s'emparait de la deuxième place. Les deux Audi complétaient alors le top 10.

Les Mercedes semblaient en difficulté dans le dernier secteur, notamment en matière de déploiement d'énergie. Liam Lawson et Arvid Lindblad ont signé deux très beaux chronos, en particulier le Néo-Zélandais, qui est venu se hisser à la quatrième position.

Pierre Gasly a choisi de ne réaliser qu'une seule tentative, mais a échoué au 11e rang, manquant de peu d'éliminer George Russell, qui avait glissé à la neuvième place. Alors que le pilote Mercedes était parvenu à remonter dans la hiérarchie lors de sa dernière tentative, c'est finalement Lando Norris qui s'est retrouvé menacé.

Le vainqueur en titre est parvenu à se qualifier de justesse pour la SQ3, tandis que les deux Audi, pourtant en amélioration, n'ont pas réussi à intégrer le top 10.

Éliminés : Gasly, Bortoleto, Hülkenberg, Colapinto, Sainz et Albon

United Kingdom  GP de Grande-Bretagne - SQ2

Toutes les statistiques
 
Pos. Pilote # Constructeur Moteur Tours Temps Écart Pneus km/h
1 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 11

1'28.747

   M 238.966
2 Italy K. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 12

+0.099

1'28.846

 0.099 M 238.700
3 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 11

+0.175

1'28.922

 0.076 M 238.496
4 New Zealand L. Lawson Racing Bulls 30 RB Red Bull 9

+0.320

1'29.067

 0.145 M 238.108
5 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 9

+0.373

1'29.120

 0.053 M 237.966
6 Netherlands M. Verstappen Red Bull 3 Red Bull Red Bull 9

+0.495

1'29.242

 0.122 M 237.641
7 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 12

+0.499

1'29.246

 0.004 M 237.630
8 France I. Hadjar Red Bull 6 Red Bull Red Bull 11

+0.533

1'29.280

 0.034 M 237.540
9 United Kingdom A. Lindblad Racing Bulls 41 RB Red Bull 9

+0.583

1'29.330

 0.050 M 237.407
10 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 12

+0.654

1'29.401

 0.071 M 237.218
11 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 9

+0.735

1'29.482

 0.081 M 237.004
12 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 12

+0.932

1'29.679

 0.197 M 236.483
13 Germany N. Hülkenberg Audi 27 Audi Audi 12

+0.960

1'29.707

 0.028 M 236.409
14 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 9

+1.236

1'29.983

 0.276 M 235.684
15 Spain C. Sainz Jr Williams 55 Williams Mercedes 12

+1.450

1'30.197

 0.214 M 235.125
16 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 13

+1.903

1'30.650

 0.453 M 233.950
Voir les résultats complets

SQ3 - Ferrari révèle son jeu

Les pilotes étaient désormais autorisés à chausser les pneus tendres, alors qu'ils n'avaient jusqu'ici roulé qu'en gommes mediums. Dans le garage McLaren, les mécaniciens s'affairaient autour de la roue avant droite de la monoplace de Lando Norris. La MCL40 avait subi des dommages au niveau de l'écope de frein, ce qui devait entraîner une légère perte d'efficacité aérodynamique.

Alors que les feux passaient au vert, les pilotes restaient tous dans leur stand avant de s'élancer pour une seule tentative. Les voitures ont finalement pris la piste avec moins de quatre minutes au chronomètre.

Au drapeau à damier, Kimi Antonelli a signé le meilleur temps en 1'28"387, mais a finalement été battu par Lewis Hamilton pour seulement 11 millièmes ! Le Britannique prendra donc le départ de la course sprint en tête.

Max Verstappen est venu compléter le top 3. Charles Leclerc, George Russell, Lando Norris, Oscar Piastri, Isack Hadjar, Liam Lawson et Arvid Lindblad complétaient, eux, le top 10. Les écarts entre le troisième et le septième sont infimes.

United Kingdom  GP de Grande-Bretagne - SQ3

Toutes les statistiques
 
Pos. Pilote # Constructeur Moteur Tours Temps Écart Pneus km/h
1 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 14

1'28.376

   S 239.970
2 Italy K. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 15

+0.011

1'28.387

 0.011 S 239.940
3 Netherlands M. Verstappen Red Bull 3 Red Bull Red Bull 12

+0.321

1'28.697

 0.310 S 239.101
4 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 14

+0.327

1'28.703

 0.006 S 239.085
5 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 15

+0.357

1'28.733

 0.030 S 239.004
6 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 15

+0.364

1'28.740

 0.007 S 238.985
7 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 12

+0.396

1'28.772

 0.032 S 238.899
8 France I. Hadjar Red Bull 6 Red Bull Red Bull 14

+0.459

1'28.835

 0.063 S 238.730
9 New Zealand L. Lawson Racing Bulls 30 RB Red Bull 12

+0.551

1'28.927

 0.092 S 238.483
10 United Kingdom A. Lindblad Racing Bulls 41 RB Red Bull 12

+0.991

1'29.367

 0.440 M 237.309
Voir les résultats complets

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