Hamilton surprend Antonelli pour 11 millièmes de secondes !
Lewis Hamilton partira en tête de la course sprint du Grand Prix de Grande-Bretagne, devant Kimi Antonelli et Max Verstappen.
Photo de : Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images
Lewis Hamilton et Ferrari avaient dominé la première et unique séance d'essais libres du Grand Prix de Grande-Bretagne, devant Kimi Antonelli et son coéquipier Charles Leclerc.
Sans transition, les pilotes étaient directement plongés dans le bain des qualifications sprint, sous un ciel dégagé et des températures de 25°C dans l'air et 44°C en piste.
SQ1 - Ferrari aurait-elle bluffé ?
Alors que les pilotes prenaient la piste, les McLaren et les Red Bull décalaient légèrement leur sortie. Kimi Antonelli a rapidement aligné les meilleurs secteurs pour signer le meilleur temps provisoire en 1'29"818, mais Charles Leclerc, puis Lewis Hamilton, ont rapidement pris les commandes du classement en 1'29"582.
Liam Lawson est ensuite venu se hisser à la sixième position, devant George Russell. Mais c'est Isack Hadjar qui a créé la surprise en s'emparant du meilleur temps en 1'29"470 !
Lando Norris et George Russell étaient alors en difficulté, avec seulement les huitième et neuvième places pour les deux Britanniques. Oscar Piastri s'en sortait mieux avec le troisième chrono.
Dans la zone rouge figuraient les deux Haas, les deux Cadillac et les deux Aston Martin. Charles Leclerc reprenait ensuite la tête de la feuille des temps, avant d'être immédiatement battu par son coéquipier. Les Ferrari ne semblaient finalement pas autant en difficulté qu'annoncé.
Au drapeau à damier, la hiérarchie n'évoluait plus : les deux Ferrari terminaient en tête de la SQ1, tandis que les éliminés étaient les deux Aston Martin, les deux Cadillac et Esteban Ocon.
Éliminés : Bearman, Ocon, Pérez, Bottas, Alonso et Stroll
GP de Grande-Bretagne - SQ1
|Pos.
|Pilote
|#
|Constructeur
|Moteur
|Tours
|Temps
|Écart
|Pneus
|km/h
|1
|L. Hamilton Ferrari
|44
|Ferrari
|Ferrari
|6
|
1'29.273
|M
|237.558
|2
|C. Leclerc Ferrari
|16
|Ferrari
|Ferrari
|5
|
+0.107
1'29.380
|0.107
|M
|237.274
|3
|I. Hadjar Red Bull
|6
|Red Bull
|Red Bull
|5
|
+0.197
1'29.470
|0.090
|M
|237.035
|4
|O. Piastri McLaren
|81
|McLaren
|Mercedes
|3
|
+0.310
1'29.583
|0.113
|M
|236.736
|5
|G. Russell Mercedes
|63
|Mercedes
|Mercedes
|6
|
+0.402
1'29.675
|0.092
|M
|236.494
|6
|M. Verstappen Red Bull
|3
|Red Bull
|Red Bull
|6
|
+0.416
1'29.689
|0.014
|M
|236.457
|7
|K. Antonelli Mercedes
|12
|Mercedes
|Mercedes
|6
|
+0.473
1'29.746
|0.057
|M
|236.306
|8
|L. Lawson Racing Bulls
|30
|RB
|Red Bull
|6
|
+0.577
1'29.850
|0.104
|M
|236.033
|9
|N. Hülkenberg Audi
|27
|Audi
|Audi
|6
|
+0.834
1'30.107
|0.257
|M
|235.360
|10
|L. Norris McLaren
|1
|McLaren
|Mercedes
|6
|
+0.869
1'30.142
|0.035
|M
|235.268
|11
|G. Bortoleto Audi
|5
|Audi
|Audi
|6
|
+1.134
1'30.407
|0.265
|M
|234.579
|12
|P. Gasly Alpine
|10
|Alpine
|Mercedes
|6
|
+1.171
1'30.444
|0.037
|M
|234.483
|13
|A. Lindblad Racing Bulls
|41
|RB
|Red Bull
|6
|
+1.180
1'30.453
|0.009
|M
|234.459
|14
|A. Albon Williams
|23
|Williams
|Mercedes
|7
|
+1.506
1'30.779
|0.326
|M
|233.617
|15
|F. Colapinto Alpine
|43
|Alpine
|Mercedes
|6
|
+1.621
1'30.894
|0.115
|M
|233.322
|16
|C. Sainz Jr Williams
|55
|Williams
|Mercedes
|7
|
+1.800
1'31.073
|0.179
|M
|232.863
|17
|O. Bearman Haas
|87
|Haas
|Ferrari
|6
|
+1.810
1'31.083
|0.010
|M
|232.838
|18
|E. Ocon Haas
|31
|Haas
|Ferrari
|6
|
+2.441
1'31.714
|0.631
|M
|231.236
|19
|S. Pérez Cadillac
|11
|Cadillac
|Ferrari
|6
|
+2.503
1'31.776
|0.062
|M
|231.080
|20
|V. Bottas Cadillac
|77
|Cadillac
|Ferrari
|6
|
+2.747
1'32.020
|0.244
|M
|230.467
|21
|F. Alonso Aston Martin
|14
|Aston Martin
|Honda
|5
|
+3.637
1'32.910
|0.890
|M
|228.259
|22
|L. Stroll Aston Martin
|18
|Aston Martin
|Honda
|5
|
+3.715
1'32.988
|0.078
|M
|228.068
|Voir les résultats complets
SQ2 - Norris et Russell souffrent à domicile
C'est Max Verstappen qui a signé le meilleur temps provisoire, avant d'être successivement battu par Oscar Piastri, Charles Leclerc puis Lewis Hamilton, auteur d'un chrono en 1'28"747. George Russell n'a réalisé qu'un modeste huitième temps, tandis que Kimi Antonelli s'emparait de la deuxième place. Les deux Audi complétaient alors le top 10.
Les Mercedes semblaient en difficulté dans le dernier secteur, notamment en matière de déploiement d'énergie. Liam Lawson et Arvid Lindblad ont signé deux très beaux chronos, en particulier le Néo-Zélandais, qui est venu se hisser à la quatrième position.
Pierre Gasly a choisi de ne réaliser qu'une seule tentative, mais a échoué au 11e rang, manquant de peu d'éliminer George Russell, qui avait glissé à la neuvième place. Alors que le pilote Mercedes était parvenu à remonter dans la hiérarchie lors de sa dernière tentative, c'est finalement Lando Norris qui s'est retrouvé menacé.
Le vainqueur en titre est parvenu à se qualifier de justesse pour la SQ3, tandis que les deux Audi, pourtant en amélioration, n'ont pas réussi à intégrer le top 10.
Éliminés : Gasly, Bortoleto, Hülkenberg, Colapinto, Sainz et Albon
GP de Grande-Bretagne - SQ2
|Pos.
|Pilote
|#
|Constructeur
|Moteur
|Tours
|Temps
|Écart
|Pneus
|km/h
|1
|L. Hamilton Ferrari
|44
|Ferrari
|Ferrari
|11
|
1'28.747
|M
|238.966
|2
|K. Antonelli Mercedes
|12
|Mercedes
|Mercedes
|12
|
+0.099
1'28.846
|0.099
|M
|238.700
|3
|C. Leclerc Ferrari
|16
|Ferrari
|Ferrari
|11
|
+0.175
1'28.922
|0.076
|M
|238.496
|4
|L. Lawson Racing Bulls
|30
|RB
|Red Bull
|9
|
+0.320
1'29.067
|0.145
|M
|238.108
|5
|O. Piastri McLaren
|81
|McLaren
|Mercedes
|9
|
+0.373
1'29.120
|0.053
|M
|237.966
|6
|M. Verstappen Red Bull
|3
|Red Bull
|Red Bull
|9
|
+0.495
1'29.242
|0.122
|M
|237.641
|7
|G. Russell Mercedes
|63
|Mercedes
|Mercedes
|12
|
+0.499
1'29.246
|0.004
|M
|237.630
|8
|I. Hadjar Red Bull
|6
|Red Bull
|Red Bull
|11
|
+0.533
1'29.280
|0.034
|M
|237.540
|9
|A. Lindblad Racing Bulls
|41
|RB
|Red Bull
|9
|
+0.583
1'29.330
|0.050
|M
|237.407
|10
|L. Norris McLaren
|1
|McLaren
|Mercedes
|12
|
+0.654
1'29.401
|0.071
|M
|237.218
|11
|P. Gasly Alpine
|10
|Alpine
|Mercedes
|9
|
+0.735
1'29.482
|0.081
|M
|237.004
|12
|G. Bortoleto Audi
|5
|Audi
|Audi
|12
|
+0.932
1'29.679
|0.197
|M
|236.483
|13
|N. Hülkenberg Audi
|27
|Audi
|Audi
|12
|
+0.960
1'29.707
|0.028
|M
|236.409
|14
|F. Colapinto Alpine
|43
|Alpine
|Mercedes
|9
|
+1.236
1'29.983
|0.276
|M
|235.684
|15
|C. Sainz Jr Williams
|55
|Williams
|Mercedes
|12
|
+1.450
1'30.197
|0.214
|M
|235.125
|16
|A. Albon Williams
|23
|Williams
|Mercedes
|13
|
+1.903
1'30.650
|0.453
|M
|233.950
|Voir les résultats complets
SQ3 - Ferrari révèle son jeu
Les pilotes étaient désormais autorisés à chausser les pneus tendres, alors qu'ils n'avaient jusqu'ici roulé qu'en gommes mediums. Dans le garage McLaren, les mécaniciens s'affairaient autour de la roue avant droite de la monoplace de Lando Norris. La MCL40 avait subi des dommages au niveau de l'écope de frein, ce qui devait entraîner une légère perte d'efficacité aérodynamique.
Alors que les feux passaient au vert, les pilotes restaient tous dans leur stand avant de s'élancer pour une seule tentative. Les voitures ont finalement pris la piste avec moins de quatre minutes au chronomètre.
Au drapeau à damier, Kimi Antonelli a signé le meilleur temps en 1'28"387, mais a finalement été battu par Lewis Hamilton pour seulement 11 millièmes ! Le Britannique prendra donc le départ de la course sprint en tête.
Max Verstappen est venu compléter le top 3. Charles Leclerc, George Russell, Lando Norris, Oscar Piastri, Isack Hadjar, Liam Lawson et Arvid Lindblad complétaient, eux, le top 10. Les écarts entre le troisième et le septième sont infimes.
GP de Grande-Bretagne - SQ3
|Pos.
|Pilote
|#
|Constructeur
|Moteur
|Tours
|Temps
|Écart
|Pneus
|km/h
|1
|L. Hamilton Ferrari
|44
|Ferrari
|Ferrari
|14
|
1'28.376
|S
|239.970
|2
|K. Antonelli Mercedes
|12
|Mercedes
|Mercedes
|15
|
+0.011
1'28.387
|0.011
|S
|239.940
|3
|M. Verstappen Red Bull
|3
|Red Bull
|Red Bull
|12
|
+0.321
1'28.697
|0.310
|S
|239.101
|4
|C. Leclerc Ferrari
|16
|Ferrari
|Ferrari
|14
|
+0.327
1'28.703
|0.006
|S
|239.085
|5
|G. Russell Mercedes
|63
|Mercedes
|Mercedes
|15
|
+0.357
1'28.733
|0.030
|S
|239.004
|6
|L. Norris McLaren
|1
|McLaren
|Mercedes
|15
|
+0.364
1'28.740
|0.007
|S
|238.985
|7
|O. Piastri McLaren
|81
|McLaren
|Mercedes
|12
|
+0.396
1'28.772
|0.032
|S
|238.899
|8
|I. Hadjar Red Bull
|6
|Red Bull
|Red Bull
|14
|
+0.459
1'28.835
|0.063
|S
|238.730
|9
|L. Lawson Racing Bulls
|30
|RB
|Red Bull
|12
|
+0.551
1'28.927
|0.092
|S
|238.483
|10
|A. Lindblad Racing Bulls
|41
|RB
|Red Bull
|12
|
+0.991
1'29.367
|0.440
|M
|237.309
|Voir les résultats complets
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