EL1 - Hamilton devant Mercedes, McLaren en difficulté

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Lewis Hamilton a signé le meilleur chrono de l'unique séance d'essais libres du Grand Prix de Grande-Bretagne, devant Kimi Antonelli et Charles Leclerc. Alors qu'on prédisait un week-end difficile pour Ferrari, la Scuderia a pu jouer avec les Mercedes avant les qualifications sprint.

Téha Courbon
Mis à jour:
Lewis Hamilton, Ferrari

GP de Grande-Bretagne 2026 - Vendredi à Silverstone
Lewis Hamilton, Ferrari

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Oliver Bearman, Haas F1 Team

GP de Grande-Bretagne 2026 - Vendredi à Silverstone
Oliver Bearman, Haas F1 Team

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Nico Hulkenberg, Audi F1 Team

GP de Grande-Bretagne 2026 - Vendredi à Silverstone
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

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Charles Leclerc, Ferrari

GP de Grande-Bretagne 2026 - Vendredi à Silverstone
Oliver Bearman, Haas F1 Team

GP de Grande-Bretagne 2026 - Vendredi à Silverstone
Lando Norris, McLaren

GP de Grande-Bretagne 2026 - Vendredi à Silverstone
Lewis Hamilton, Ferrari

GP de Grande-Bretagne 2026 - Vendredi à Silverstone
Lando Norris, McLaren

GP de Grande-Bretagne 2026 - Vendredi à Silverstone
Arvid Lindblad, Racing Bulls, Liam Lawson, Racing Bulls

GP de Grande-Bretagne 2026 - Vendredi à Silverstone
Nico Hulkenberg, Audi F1 Team

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Pierre Gasly, Alpine

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Pierre Gasly, Alpine

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Lewis Hamilton, Ferrari

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Williams Technical Detail

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Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team

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Oliver Bearman, Écurie Haas F1

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Oscar Piastri, McLaren

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Pierre Gasly, Alpine

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Lando Norris, McLaren

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Charles Leclerc, Ferrari

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Franco Colapinto, ski alpin

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George Russell, Mercedes

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

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Charles Leclerc, Ferrari

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Alexander Albon, Williams

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Nico Hulkenberg, équipe Audi F1

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Lewis Hamilton, Ferrari

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Max Verstappen, Red Bull Racing

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George Russell, Mercedes, Esteban Ocon, Haas F1 Team

GP de Grande-Bretagne 2026 - Vendredi à Silverstone
Arvid Lindblad, Racing Bulls

GP de Grande-Bretagne 2026 - Vendredi à Silverstone
33

Place à la neuvième manche du championnat avec le mythique Grand Prix de Grande-Bretagne, couru au format sprint.

Ainsi, cette séance d'essais libres était la seule du week-end avant les qualifications sprint qui auront lieu à 17h30. Les températures étaient plutôt douces, avec 21°C dans l'air et 39°C au sol, sous un soleil anglais que l'on n'attendait pas.

Lire aussi :

Kimi Antonelli a signé le premier chrono compétitif de la séance en 1'32"579, devant les deux McLaren habillées de leur livrée spéciale

Le temps de Lando Norris a d'ailleurs été immédiatement supprimé pour dépassement des limites de piste. George Russell, puis Lewis Hamilton, se sont ensuite succédé en tête, avec un chrono en 1'31"877 pour la Ferrari, six dixièmes devant la Mercedes.

Tous les pilotes avaient opté pour des gommes dures pour entamer leur travail. Norris, sur sa deuxième tentative, est de nouveau parti au large dans le premier secteur et a vu son chrono être effacé.

Isack Hadjar a pris les commandes du classement en 1'31"697, alors que Kimi Antonelli n'a pu faire mieux. Lando Norris semblait vouloir visiter davantage les échappatoires que le circuit, puisqu'il a vu son troisième chrono, qui l'avait placé en quatrième position, être supprimé.

Les deux Red Bull ont ensuite encore abaissé les chronos, Hadjar restant en tête, sous la barre des 1'31. Nous étions encore loin des temps de l'année passée, alors que Max Verstappen avait signé la pole position en 1'24"892 lors de l'édition précédente.

George Russell (Mercedes)

George Russell (Mercedes)

Photo de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Après 30 minutes de roulage, les pilotes poursuivaient leur travail en pneus durs, tandis que Kimi Antonelli trônait en haut de la feuille des temps en 1'30"777. Lando Norris, vainqueur en titre du Grand Prix de Grande-Bretagne, semblait toujours en difficulté au volant de sa McLaren.

Son coéquipier également, puisqu'Oscar Piastri est parti en tête-à-queue dans l'enchaînement Maggots-Becketts-Chapel après avoir perdu le contrôle de sa monoplace sur un vibreur. Sans conséquence toutefois : l'Australien a pu regagner son stand pour chausser un nouveau train de pneus. Au même moment, Pierre Gasly se plaignait d'une Alpine très imprévisible. 

À dix minutes de la fin de la séance, les pilotes ont troqué les gommes à flancs blancs contre des pneus tendres afin de préparer les qualifications sprint. Oscar Piastri a signé le meilleur temps, immédiatement battu par George Russell puis Kimi Antonelli, les deux Mercedes passant sous la barre des 1'30, avec un chrono de 1'29"473 pour l'Italien.

Charles Leclerc est ensuite venu se placer juste derrière les W17, devant les deux McLaren. C'est finalement Lewis Hamilton qui a repris les commandes de la séance en 1'29"260, avec plus de deux dixièmes d'avance sur Antonelli.

Au drapeau à damier, c'est donc Lewis Hamilton qui était le plus rapide devant Kimi Antonelli et Charles Leclerc. Russell, Piastri, Verstappen, Norris, Hadjar, Hülkenberg et Lawson complétaient le top 10.

United Kingdom Grand Prix de Grande-Bretagne - EL1

Toutes les statistiques
 
Pos. Pilote # Constructeur Moteur Tours Temps Écart Pneus km/h
1 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 32

1'29.260

   S 237.593
2 Italy K. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 29

+0.213

1'29.473

 0.213 S 237.027
3 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 31

+0.599

1'29.859

 0.386 S 236.009
4 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 31

+0.678

1'29.938

 0.079 S 235.802
5 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 25

+0.887

1'30.147

 0.209 S 235.255
6 Netherlands M. Verstappen Red Bull 3 Red Bull Red Bull 27

+0.980

1'30.240

 0.093 S 235.013
7 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 27

+1.028

1'30.288

 0.048 S 234.888
8 France I. Hadjar Red Bull 6 Red Bull Red Bull 28

+1.078

1'30.338

 0.050 S 234.758
9 Germany N. Hülkenberg Audi 27 Audi Audi 29

+1.483

1'30.743

 0.405 M 233.710
10 New Zealand L. Lawson Racing Bulls 30 RB Red Bull 28

+1.590

1'30.850

 0.107 M 233.435
11 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 28

+1.706

1'30.966

 0.116 M 233.137
12 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 28

+1.775

1'31.035

 0.069 M 232.960
13 United Kingdom A. Lindblad Racing Bulls 41 RB Red Bull 32

+2.079

1'31.339

 0.304 M 232.185
14 United Kingdom O. Bearman Haas 87 Haas Ferrari 27

+2.113

1'31.373

 0.034 S 232.099
15 Spain C. Sainz Jr Williams 55 Williams Mercedes 33

+2.424

1'31.684

 0.311 S 231.311
16 France E. Ocon Haas 31 Haas Ferrari 27

+2.424

1'31.684

 0.000 S 231.311
17 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 30

+2.437

1'31.697

 0.013 S 231.279
18 Finland V. Bottas Cadillac 77 Cadillac Ferrari 22

+2.890

1'32.150

 0.453 M 230.142
19 Mexico S. Pérez Cadillac 11 Cadillac Ferrari 23

+2.981

1'32.241

 0.091 M 229.915
20 Spain F. Alonso Aston Martin 14 Aston Martin Honda 25

+3.697

1'32.957

 0.716 M 228.144
21 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 25

+3.759

1'33.019

 0.062 M 227.992
22 Canada L. Stroll Aston Martin 18 Aston Martin Honda 26

+3.870

1'33.130

 0.111 M 227.720
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