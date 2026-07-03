EL1 - Hamilton devant Mercedes, McLaren en difficulté

Place à la neuvième manche du championnat avec le mythique Grand Prix de Grande-Bretagne, couru au format sprint.

Ainsi, cette séance d'essais libres était la seule du week-end avant les qualifications sprint qui auront lieu à 17h30. Les températures étaient plutôt douces, avec 21°C dans l'air et 39°C au sol, sous un soleil anglais que l'on n'attendait pas.

Kimi Antonelli a signé le premier chrono compétitif de la séance en 1'32"579, devant les deux McLaren habillées de leur livrée spéciale.

Le temps de Lando Norris a d'ailleurs été immédiatement supprimé pour dépassement des limites de piste. George Russell, puis Lewis Hamilton, se sont ensuite succédé en tête, avec un chrono en 1'31"877 pour la Ferrari, six dixièmes devant la Mercedes.

Tous les pilotes avaient opté pour des gommes dures pour entamer leur travail. Norris, sur sa deuxième tentative, est de nouveau parti au large dans le premier secteur et a vu son chrono être effacé.

Isack Hadjar a pris les commandes du classement en 1'31"697, alors que Kimi Antonelli n'a pu faire mieux. Lando Norris semblait vouloir visiter davantage les échappatoires que le circuit, puisqu'il a vu son troisième chrono, qui l'avait placé en quatrième position, être supprimé.

Les deux Red Bull ont ensuite encore abaissé les chronos, Hadjar restant en tête, sous la barre des 1'31. Nous étions encore loin des temps de l'année passée, alors que Max Verstappen avait signé la pole position en 1'24"892 lors de l'édition précédente.

George Russell (Mercedes) Photo de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Après 30 minutes de roulage, les pilotes poursuivaient leur travail en pneus durs, tandis que Kimi Antonelli trônait en haut de la feuille des temps en 1'30"777. Lando Norris, vainqueur en titre du Grand Prix de Grande-Bretagne, semblait toujours en difficulté au volant de sa McLaren.

Son coéquipier également, puisqu'Oscar Piastri est parti en tête-à-queue dans l'enchaînement Maggots-Becketts-Chapel après avoir perdu le contrôle de sa monoplace sur un vibreur. Sans conséquence toutefois : l'Australien a pu regagner son stand pour chausser un nouveau train de pneus. Au même moment, Pierre Gasly se plaignait d'une Alpine très imprévisible.

À dix minutes de la fin de la séance, les pilotes ont troqué les gommes à flancs blancs contre des pneus tendres afin de préparer les qualifications sprint. Oscar Piastri a signé le meilleur temps, immédiatement battu par George Russell puis Kimi Antonelli, les deux Mercedes passant sous la barre des 1'30, avec un chrono de 1'29"473 pour l'Italien.

Charles Leclerc est ensuite venu se placer juste derrière les W17, devant les deux McLaren. C'est finalement Lewis Hamilton qui a repris les commandes de la séance en 1'29"260, avec plus de deux dixièmes d'avance sur Antonelli.

Au drapeau à damier, c'est donc Lewis Hamilton qui était le plus rapide devant Kimi Antonelli et Charles Leclerc. Russell, Piastri, Verstappen, Norris, Hadjar, Hülkenberg et Lawson complétaient le top 10.