Verstappen pas enchanté par la parade avec les karts Lego
Max Verstappen aurait préféré une parade normale à la parade en mode Lego qui aura lieu ce dimanche avant la course du Grand Prix de Grande-Bretagne.
GP de Grande-Bretagne 2026 - Jeudi à Silverstone
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Un peu plus d'un an après la parade des pilotes avec dix voitures en briques Lego aux couleurs des écuries lors du Grand Prix de Miami 2025, la Formule 1 va remettre cela à Silverstone ce week-end en offrant à chacun des pilotes un kart "en Lego" afin d'effectuer ce tour de présentation de l'épreuve devant le public.
Une opération qui n'a pas manqué de susciter un certain intérêt des fans et de la plupart des pilotes, après une expérience qui avait été grandement saluée pour son côté fun l'an passé en Floride, mais qui ne ravit pas tout le monde.
Ainsi, Max Verstappen, par exemple, s'en serait bien passé, le Néerlandais - même s'il s'y pliera (sans faire de zèle) - assurant qu'il préfère les parades normales avec tous les pilotes réunis sur un même camion.
Devant la presse, dont Motorsport.com, quand il lui a été demandé s'il allait tout faire pour gagner cette "course" qui n'en est normalement pas une, il a répondu : "Non, je vais juste en finir le plus vite possible."
Les minicars Lego pour la parade de dimanche.
Photo de: Formula 1
"Je saluerai les fans, car ils le méritent. Bien sûr, c'est à moi de voir, mais j'aimerais simplement une parade normale. Qu'y a-t-il de mal à ce qu'un camion électrique nous fasse faire le tour ? Moi, ça me convient, mais je n'ai pas mon mot à dire."
Pour Viaplay en version scandinave, il a ajouté : "Je préfère jouer aux Lego à la maison, vous savez, avec les enfants. Pas sur un kart ici, pour être honnête. Je préfère me tenir debout sur un camion, avec tout le monde réuni."
Nous sommes des pilotes de F1 ; nous ne devrions pas nous comporter comme des enfants ou des clowns qui essaient de se percuter les uns les autres.
"Je trouve que c'est plus amusant et que cela fait aussi plus professionnel. Parce qu'au bout du compte, nous sommes des pilotes de Formule 1 ; je pense que nous ne devrions pas nous comporter comme des enfants ou des clowns qui essaient de se percuter les uns les autres. Je ne pense pas que ce soit ce dont la F1 a besoin, mais c'est comme ça."
"Je ferai simplement mon tour de piste et je saluerai les fans, car ils le méritent, pour nous voir. Mais, bien sûr, pour ma part, j'aurais aimé que cela se passe un peu différemment."
Quant à Lewis Hamilton, il n'a pour le moment pas décidé s'il prendrait part à cette parade dans ces conditions : "Je veux dire, c'est le moment le plus dangereux du week-end", a-t-il plaisanté.
"J'ai laissé Charles prendre le volant la dernière fois [à Miami] et c'était vraiment hilarant de voir tout le monde se percuter. Donc oui, je ne sais pas encore si je serai dans la voiture Lego cette année."
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