Des voitures en Lego pour la parade des pilotes à Silverstone !

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Un peu plus d'un an après le succès de la parade des pilotes à bord de voitures en Lego de Miami, Silverstone va être le théâtre d'un nouvel épisode avec un évènement d'avant-course où les 22 pilotes seront équipés de kartings faits de petites briques.

Fabien Gaillard
Mis à jour:
Les minicars Lego

Photo de : Formula 1

Le Grand Prix de Miami 2025 avait marqué les esprits par le choix qui avait été fait pour la parade des pilotes, à l'époque organisée avec - pour chaque écurie - une Formule 1 biplace faite en Lego, qui avait donné lieu à une petite "course" débridée qui avait amusé les pilotes participants et les fans.

Un peu plus d'un an après, la F1 va remettre ça au Grand Prix de Grande-Bretagne de ce week-end, avec une parade des pilotes qui mettra encore à l'honneur les petites briques de construction danoises.

Ainsi, 22 minicars - en forme de karting - seront mises à disposition de chacun des pilotes titulaires de la grille 2026 pour la parade qui se déroulera lors de l'avant-course à Silverstone.

Ces modèles, constitués chacun de 28 000 briques (ainsi que de toutes les pièces nécessaires à leur roulage autonome) représentent 6400 heures de travail combinées de la part de 20 designers, ingénieurs et spécialistes de Lego pour les créer - dans l'usine tchèque de Kladno - et seront évidemment aux couleurs des écuries respectives des concurrents.

Ne vous attendez toutefois pas à une course effrénée car ces véhicules de 280 kg (dont 65 kg de briques) ne peuvent pas aller au-delà de 25 km/h et restent des objets de démonstration. Nul doute que les pilotes seront tout de même tentés de réitérer l'expérience floridienne et que quelques briques pourront finir par joncher la piste anglaise.

"La parade des pilotes F1 de l'année dernière à Miami, avec les voitures construites en Lego, a été l'un des moments les plus mémorables et les plus commentés de la saison. Elle a captivé l'imagination des fans du monde entier et a montré une facette différente de ce sport", a déclaré Emily Prazer, responsable commerciale de la F1.

"Cette année, nous nous appuyons sur ce moment pour créer un spectacle incroyable destiné aux fans présents au Grand Prix de Grande-Bretagne et à ceux qui le suivront dans le monde entier. Il y a quelque chose de vraiment spécial à réunir les univers de la Formule 1 et de Lego, en alliant innovation, créativité et divertissement d'une manière capable d'inspirer et d'enthousiasmer les fans de tous âges."

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