Le programme du GP de Grande-Bretagne F1 2026 : dates, horaires et infos
Place à la neuvième manche de la saison 2026 de Formule 1 avec le Grand Prix de Grande-Bretagne, qui aura lieu du vendredi 3 au dimanche 5 juillet sur le circuit de Silverstone.
Photo de : Motorsport.com
Le championnat du monde de Formule 1 poursuit sa tournée européenne avec le Grand Prix de Grande-Bretagne, couru sur le mythique circuit de Silverstone. Il s'agira déjà du quatrième week-end au format sprint de la saison.
Horaires du Grand Prix de Grande-Bretagne 2026
|Date
|Séance
|
Horaires français
|Vendredi 3 juillet
|Essais Libres 1
|13h30 - 14h30
|Qualifs sprint
|17h30 - 18h14
|Samedi 4 juillet
|Sprint
|13h00
|Qualifications
|17h00 - 18h00
|Dimanche 5 juillet
|Course
|16h00
Où regarder le Grand Prix de Grande-Bretagne ?
Les chaînes du groupe Canal+ sont le diffuseur officiel de la Formule 1 en France. Comme lors des dernières saisons, elles diffuseront l'intégralité du week-end pour tous les Grands Prix de la saison.
Pour le Grand Prix de Grande-Bretagne, les essais libres les séances de qualifications et le sprint seront diffusés sur Canal+ Sport. Il faudra basculer sur Canal+ pour la course de dimanche.
Le circuit de Silverstone
L'édition 2025 du GP de Grande-Bretagne avait été marquée par de la pluie.
Photo de: Zak Mauger / LAT Images via Getty Images
Le Grand Prix de Grande-Bretagne à Silverstone est un monument de la Formule 1 puisque c'est ici qu'est né le Championnat du monde en 1950. Il s'agira ainsi cette année de la 77e édition de l'épreuve, sur un site qui en a accueilli 60 jusqu'à présent compte tenu de l'alternance qui a parfois eu lieu avec Brands Hatch et Aintree pour l'organisation de cette course, sans oublier le Grand Prix du 70e Anniversaire en 2020.
Long de 5,891 km et comportant 18 virages, le tracé de Silverstone propose sa configuration actuelle depuis 2011, date à laquelle la ligne droite de départ/arrivée a notamment changé de localisation, ainsi que les stands. Malgré cette évolution, son caractère unique a été conservé, surtout avec le légendaire enchaînement des courbes de Maggots, Becketts et Chapel. En course, il faut boucler 52 tours pour une distance de 306,332 km.
Les records F1 de Silverstone
|Record de la pole
|
1'24"303
|2020
|Meilleur tour en course
|
1'27"097
(moy. : 243,494 km/h)
|2020
Les derniers polemen et vainqueurs du GP de Grande-Bretagne F1
Lando Norris est le dernier vainqueur en date à Silverstone.
Photo de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images
|Année
|Pole position
|Victoire
|2025
|Max Verstappen
|Lando Norris
|2024
|George Russell
|Lewis Hamilton
|2023
|Max Verstappen
|Max Verstappen
|2022
|Carlos Sainz
|Carlos Sainz
|2021
|Max Verstappen
|Lewis Hamilton
|2020
|Lewis Hamilton
|Lewis Hamilton
|2019
|Valtteri Bottas
|Lewis Hamilton
|2018
|Lewis Hamilton
|Sebastian Vettel
|2017
|Lewis Hamilton
|Lewis Hamilton
|2016
|Lewis Hamilton
|Lewis Hamilton
La météo attendue à Silverstone
C'est a priori une météo estivale qui attend la Formule 1 dans son berceau originel, mais sans la canicule de Spielberg, puisque les prévisions annoncent 26°C tout au plus le samedi et le dimanche, avec même un ciel parfois couvert.
Course suivante : Grand Prix de Belgique (17-19 juillet)
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