Le programme du GP de Grande-Bretagne F1 2026 : dates, horaires et infos

Le championnat du monde de Formule 1 poursuit sa tournée européenne avec le Grand Prix de Grande-Bretagne, couru sur le mythique circuit de Silverstone. Il s'agira déjà du quatrième week-end au format sprint de la saison.

Horaires du Grand Prix de Grande-Bretagne 2026

Date Séance Horaires français Vendredi 3 juillet Essais Libres 1 13h30 - 14h30 Qualifs sprint 17h30 - 18h14 Samedi 4 juillet Sprint 13h00 Qualifications 17h00 - 18h00 Dimanche 5 juillet Course 16h00

Où regarder le Grand Prix de Grande-Bretagne ?

Les chaînes du groupe Canal+ sont le diffuseur officiel de la Formule 1 en France. Comme lors des dernières saisons, elles diffuseront l'intégralité du week-end pour tous les Grands Prix de la saison.

Pour le Grand Prix de Grande-Bretagne, les essais libres les séances de qualifications et le sprint seront diffusés sur Canal+ Sport. Il faudra basculer sur Canal+ pour la course de dimanche.

Le circuit de Silverstone

L'édition 2025 du GP de Grande-Bretagne avait été marquée par de la pluie. Photo de: Zak Mauger / LAT Images via Getty Images

Le Grand Prix de Grande-Bretagne à Silverstone est un monument de la Formule 1 puisque c'est ici qu'est né le Championnat du monde en 1950. Il s'agira ainsi cette année de la 77e édition de l'épreuve, sur un site qui en a accueilli 60 jusqu'à présent compte tenu de l'alternance qui a parfois eu lieu avec Brands Hatch et Aintree pour l'organisation de cette course, sans oublier le Grand Prix du 70e Anniversaire en 2020.

Long de 5,891 km et comportant 18 virages, le tracé de Silverstone propose sa configuration actuelle depuis 2011, date à laquelle la ligne droite de départ/arrivée a notamment changé de localisation, ainsi que les stands. Malgré cette évolution, son caractère unique a été conservé, surtout avec le légendaire enchaînement des courbes de Maggots, Becketts et Chapel. En course, il faut boucler 52 tours pour une distance de 306,332 km.

Les records F1 de Silverstone

Record de la pole Lewis Hamilton

Mercedes 1'24"303

(moy. : 251,564 km/h) 2020 Meilleur tour en course Max Verstappen

Red Bull 1'27"097 (moy. : 243,494 km/h) 2020

Les derniers polemen et vainqueurs du GP de Grande-Bretagne F1

Lando Norris est le dernier vainqueur en date à Silverstone. Photo de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Année Pole position Victoire 2025 Max Verstappen Lando Norris 2024 George Russell Lewis Hamilton 2023 Max Verstappen Max Verstappen 2022

Carlos Sainz Carlos Sainz 2021

Max Verstappen Lewis Hamilton 2020 Lewis Hamilton Lewis Hamilton 2019 Valtteri Bottas Lewis Hamilton 2018 Lewis Hamilton Sebastian Vettel 2017

Lewis Hamilton Lewis Hamilton 2016 Lewis Hamilton Lewis Hamilton

La météo attendue à Silverstone

C'est a priori une météo estivale qui attend la Formule 1 dans son berceau originel, mais sans la canicule de Spielberg, puisque les prévisions annoncent 26°C tout au plus le samedi et le dimanche, avec même un ciel parfois couvert.

Course suivante : Grand Prix de Belgique (17-19 juillet)