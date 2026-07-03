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Mercedes sans nouveauté aéro à Silverstone

Alors que McLaren, Red Bull et Ferrari introduisent parcimonieusement quelques nouveautés, Mercedes ne disposera d'aucune nouvelle pièce aéro pour le Grand Prix de Grande-Bretagne.

Fabien Gaillard
Mis à jour:
Freins Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team

Photo de : Paul Foster

Dans un week-end au format sprint, où les écuries sont plus réticentes à apporter des nouveautés car il n'y a qu'une seule séance d'essais libres pour les tester avant de passer aux qualifs sprint, il n'est pas étonnant de constater que les évolutions sont plutôt chiches pour le Grand Prix de Grande-Bretagne. Parmi les top teams, Mercedes se présente même sans amélioration aéro.

D'aucuns diraient que Mercedes peut se le permettre, puisqu'avec pour le moment comme seul package d'évolutions celui introduit à Montréal et un moteur qui a été corrigé depuis l'Autriche, elle reste la référence. C'est toutefois notable puisque c'est la seule des structures du top 4 à ne pas apporter de nouvelles pièces.

L'on constate en effet que McLaren, de son côté, modifie ses écopes de frein avant ainsi que la zone des déflecteurs située sur l'avant du fond plat, dans le but d'améliorer le flux aéro pour gagner en efficacité et en appui.

Red Bull dispose pour sa part d'ailettes révisées à l'arrière, situées au niveau des demi-trains roulants, afin d'améliorer la charge et la stabilité dans cette zone. 

On attend les nouveautés chez Aston Martin.

On attend les nouveautés chez Aston Martin.

Photo de: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

Ferrari, enfin, dont Toto Wolff n'a pas manqué de souligner en Autriche à quel point le constant flux d'évolutions était source d'interrogation concernant le plafond budgétaire, arrive à Silverstone avec une nouveauté, à savoir une modification assez notable de la zone du demi-train roulant arrière.

Les entrées et sorties de refroidissement, le déflecteur inférieur et le groupe d'ailettes ont été ainsi revus, dans le but d'améliorer la gestion de la température mais également la charge aéro.

Mercedes n'est pas le seul constructeur qui arrive les mains vides - ce qui ne signifie pas que les équipes ne peuvent pas tester des nouveautés introduites précédemment dans l'année -, puisqu'Aston Martin (qui fera évoluer sa voiture avec un gros package en Hongrie), Audi, Alpine et Cadillac n'ont pas de nouvelle pièce à installer.

Racing Bulls (fond plat/diffuseur et déflecteur arrière) et Haas (aileron arrière et plaque d'extrémité de l'aileron arrière) comptent deux nouveautés, alors que Williams en a une (aileron avant).

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