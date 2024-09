Leclerc mise sur le bon côté de la piste, Piastri veut jouer la gagne

Auteur de sa quatrième pole position consécutive sur le circuit de Bakou, Charles Leclerc a assumé l'étiquette de favori qui lui collait à la peau depuis le début du week-end. Désormais, c'est sans doute le plus dur qui reste à faire : concrétiser pour faire vraiment de ce Grand Prix d'Azerbaïdjan son jardin !

Le Monégasque le rappelle à juste titre, son vendredi n'a pourtant pas été des plus simples et aurait pu donner le ton de la suite du week-end, mais il n'a pas laissé la confiance s'envoler malgré les contretemps.

"C'est un de mes circuits préférés, je l'aime vraiment", souligne-t-il après avoir relégué Oscar Piastri à plus de trois dixièmes. "Ce n'est pas un week-end facile, car il y a eu cet accident en EL1 mais ça ne m'a pas fait perdre confiance, je savais que le rythme était là. Après, on a eu un problème en EL2 avec une nouvelle pièce apportée sur la voiture, quelque chose n'allait pas, et on a perdu une demi-heure supplémentaire."

"Ce sont des tours que l'on ne peut pas rattraper donc j'étais un peu, non pas inquiet mais je savais qu'on avait perdu du temps. En qualifications, jusqu'à la Q3 il fallait se tenir le plus possible à l'écart des murs. Et dans ce dernier tour, j'en ai mis un peu plus et le chrono est venu. La voiture se comportait vraiment bien."

Sur une piste que l'on a vu très poussiéreuse depuis les premiers essais libres, partir du bon côté était une priorité pour Charles Leclerc. Il aura en deuxième ligne, juste derrière lui, son coéquipier Carlos Sainz et espère que Ferrari saura exploiter cette situation qui, sur le papier, paraît avantageuse.

"Disons que c'est le mieux que l'on pouvait espérer", note Charles Leclerc. "Normalement, le côté pair de la grille a un peu moins de grip, donc être premier et troisième, c'est ce qu'on veut pour le départ, et j'espère que l'on pourra jouer un jeu d'équipe demain pour gagner cette course. Mais elle sera longue. Par le passé, on a été très forts en qualifs puis on a eu du mal en course. Cette année, la voiture est meilleure en course, donc j'espère que ça le fera demain."

"La gestion des pneus sera également un élément important demain. On doit donc faire du bon boulot. On a vraiment fait du bon travail à Monza mais nous devons tout remettre à zéro à chaque Grand Prix, et c'est ce que nous avons fait. Demain est une autre course, avec d'autres problématiques. Même s'il y a de la dégradation pneumatique, ce sont des gommes différentes et il faut s'y adapter. On fera nos devoirs ce soir afin d'être prêts demain."

Piastri voit une chance de victoire

Oscar Piastri partira en première ligne. Photo de: Simon Galloway / Motorsport Images

Oscar Piastri, lui, n'a pas flirté avec la pole position mais a hissé en première ligne une McLaren qui affectionne peu le tracé de Bakou. Après l'élimination prématurée de Lando Norris, il portait sur lui tous les espoirs de l'écurie et entend faire de même dimanche.

"Je suis allé plus près des murs et dans le dernier tour c'était un peu trop proche", admet-il. "J'ai essayé de tirer le meilleur. Ce circuit récompense vraiment l'engagement, donc je savais que dans le dernier tour du Q3, j'avais moins à perdre, et j'ai essayé de tout maximiser. La voiture s'est bien comportée tout au long de la séance. Je suis très content de la Q3."

Satisfait, l'Australien jouera sa carte dans l'espoir d'aller décrocher une deuxième victoire. Croit-il en ses chances ? "Je pense que d'où nous partons, oui", répond-il tout en se méfiant non pas du côté sale de la piste sur lequel il se trouvera mais plutôt des perturbations aérodynamiques s'il ne parvient pas à prendre la tête au premier virage...

"Ce sera très difficile de suivre", prédit-il. "On l'a vu hier, c'est assez difficile dès que l'on se retrouve derrière quelqu'un. J'espère que je pourrai avoir du champ libre, ce serait une bonne chose, on verra ce que l'on peut faire. Je pense que notre rythme de course est bon mais encore une fois, cette Ferrari est loin d'être lente."