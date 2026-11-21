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Formule 1 GP de Las Vegas

"Une seconde perdue en ligne droite" : Leclerc déplore le déficit "dingue" de Ferrari

Éliminé en Q2 lors des qualifications à Las Vegas, Charles Leclerc pointe plusieurs facteurs à l'origine des difficultés de Ferrari.

Benjamin Vinel Cihangir Perperik

Publié: 21 nov. 2026, 07:53

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Photo de : Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Charles Leclerc est "très déçu" des performances de Ferrari au Grand Prix de Las Vegas, après l'élimination des deux monoplaces de Maranello dès la Q2.

Leclerc et son coéquipier Lewis Hamilton avaient auparavant signé respectivement les quatrième et huitième temps lors de l'unique séance d'essais libres disputée sur piste sèche. Mais tous les deux ont ensuite connu des qualifications bien plus compliquées.

Le Monégasque avait pourtant décroché la troisième place en Q1, tandis qu'Hamilton peinait à se hisser au 13e rang, notamment en raison de dégâts sur le fond plat de sa monoplace. En Q2, les deux Ferrari n'ont toutefois pas fait mieux que les 11e et 12e places, égalant ainsi leur pire résultat dans cet exercice depuis le Grand Prix de Belgique 2021.

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Le manque de vitesse de pointe de la SF-26, lié à une puissance moteur inférieure à celle de ses adversaires, a largement contribué à cette contre-performance. Mais Leclerc a également évoqué son blocage de roue au virage 7 et, plus globalement, les nombreuses erreurs commises par la Scuderia dans la gestion de cette séance.

"Je suis très déçu dans l'ensemble. Bien sûr, il y a cette erreur en Q2, dont nous avons payé le prix, mais je pense qu'elle est venue s'ajouter à une frustration qui s'accumule en raison des nombreuses erreurs dans notre gestion de la situation, du trafic et d'autres choses."

"Ça n'aide pas, surtout sur un circuit comme celui-ci où tout se joue sur les pneus : il faut les amener dans la bonne fenêtre de fonctionnement. Je regardais davantage dans mes rétroviseurs et j'essayais moi-même de comprendre la situation du trafic. Dans ces conditions, il devient très difficile de faire quoi que ce soit."

"On a perdu une seconde en ligne droite, ce qui est dingue. C'était attendu et cela rend très difficile de rattraper quoi que ce soit dans le dernier secteur. C'est le circuit le plus sensible à la puissance moteur de la saison, donc nous savions que nous allions souffrir. Mais je pensais tout de même pouvoir atteindre la Q3."

Mauvaise journée pour Charles Leclerc à Las Vegas.

Photo de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Même s'il a précisé être parvenu à amener ses pneus dans la bonne fenêtre de fonctionnement, Leclerc a reconnu que cette difficulté avait également pénalisé Ferrari. Et ce problème explique notamment pourquoi les deux pilotes ne se sont pas mutuellement offert l'aspiration.

"Ce n'était pas quelque chose dont nous avions discuté. Pour nous, le plus important était simplement de maintenir la température des pneus. Nous savons que c'est notre point faible : même pendant les tours de rentrée, nous devons attaquer pour conserver une température élevée."

"Je ne sais pas si les autres rencontrent les mêmes difficultés que nous, mais lorsqu'on a ce problème, il devient très difficile de faire patienter les deux voitures et de bien synchroniser leurs tours. Cela oblige à rouler moins vite que ce dont on est capable et c'est alors extrêmement compliqué de maintenir les pneus à la bonne température."

Leclerc et Hamilton s'élanceront finalement depuis les 10e et 11e places sur la grille samedi, grâce à la pénalité de dix places infligée à Oscar Piastri pour avoir dépassé son quota d'éléments de l'unité de puissance.

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