Leclerc : "Nous avons tout jeté à la poubelle"

Tout comme Lando Norris, Charles Leclerc faisait partie des hommes à battre ce week-end. Au vu du rythme de sa monoplace, le Monégasque était convaincu de pouvoir aller chercher la première ligne sur la grille de départ. Toutefois, c'est à une lointaine neuvième place que Leclerc s'élancera demain.

VIDÉO - Les moments forts de la Q3 au GP de Singapour

Le pilote Ferrari blâme la mauvaise température de ses pneus, trop froids au moment de reprendre la piste après le drapeau rouge causé par son coéquipier Carlos Sainz. La pilule est dure à avaler pour Leclerc, qui estime que ce genre d'erreur n'est pas possible dans un moment si crucial, sur un circuit où la place sur la grille de départ est extrêmement importante.

"La période Q1-Q2 se passait bien", déclare-t-il après la séance. "J'avais de nouveau un peu d'espoir après la troisième journée d'essais qui s'était mal passée. Mais ensuite, je suis sorti du stand pendant la Q3 et les pneus avant étaient beaucoup plus froids [qu'en Q2 et Q3]."

"Nous nous préparons tellement tout au long du week-end pour arriver à ce tour de qualification, qui est aussi important qu'à Monaco, et nous sortons du box avec des pneus avant trop froids, ce qui met tout notre week-end en très mauvaise posture, donc il n'y a pas grand-chose à dire à ce sujet."

Leclerc a réussi à inscrire un chrono avant la fin de la Q3, mais celui-ci a été supprimé : "Je suis arrivé au premier virage, j'ai bloqué le pneu avant gauche, j'ai [dépassé] les limites de piste et à partir de là j'ai essayé de rattraper [les choses] mais c'était impossible."

Nous étions dans le rythme pour faire quelque chose de bien. Et puis, nous avons tout jeté à la poubelle.

Pendant la troisième séance d'essais libres de ce matin, les Ferrari ont eu plus de mal que vendredi. Leclerc s'est plaint du manque d'adhérence de sa monoplace et n'a pas réussi à rivaliser avec ses concurrents directs. Toutefois, le début de qualification du pilote montrait que la voiture semblait à nouveau compétitive, ce qui rend les choses encore plus difficiles à accepter.

"En EL3, je n'étais pas satisfait de la voiture", ajoute-t-il. "Mais aussi, il fait très chaud ici, donc je m'attendais à ce qu'elle ne soit pas là où nous voulions qu'elle soit, mais nous nous attendions à avoir une bonne qualification."

"La Q1 et la Q2 ont confirmé que nous étions dans le rythme pour faire quelque chose de bien. Et puis, nous avons tout jeté à la poubelle avec les problèmes de température des pneus en Q3. Nous devons donc enquêter sur ce point."

Le tracé de Singapour est sinueux, il est difficile d'y dépasser c'est pour cette raison que les qualifications y sont aussi importantes. Interrogé sur ses perspectives pour la course de dimanche, Leclerc ne cultive pas de grands espoirs : "Nous pouvons essayer de faire quelque chose avec la stratégie, quelque chose de différent mais il ne faudra pas s'attendre à un miracle."