Norris : "J'ai fait ce que j'avais à faire"

Alors qu'il avait commencé le week-end en force, Lando Norris a continué sur sa lancée pendant les qualifications en décrochant la pole position sur le circuit de Singapour, la sixième de sa carrière. Le Britannique s'élancera aux côtés de Max Verstappen et Lewis Hamilton ce dimanche.

Norris n'a pas quitté le top 2 du classement depuis la première séance d'essais libres de vendredi. Deuxième en EL1, premier en EL2 et en EL3 avec des chronos rapides, le pilote et son équipe ont clairement trouvé la manière d'exploiter au mieux la McLaren dans les rues de Singapour.

Bien que le britannique semblait voler dans sa monoplace, il a expliqué que sa qualification n'avait pas été si facile que ça : "C'était difficile", explique-t-il. "Surtout pendant les qualifications. J'avais un peu de mal à progresser et à trouver la performance, alors que les gars autour semblaient être de plus en plus rapides, ce qui m'a mis un peu plus de pression et surtout nous avions juste un tour à la fin."

VIDÉO - Les moments forts de la Q3 au GP de Singapour

"Mais, [le tour] était assez bon pour une pole et j'en suis heureux, surtout ici à Singapour. C'est donc un bon sentiment. Je me suis senti bien ce week-end. Je me suis senti en confiance. Peut-être pas autant en qualifications, mais nous avons fait le travail."

"J'ai eu la foi très rapidement", ajoute Norris. "Je n'ai pas eu besoin de sur-attaquer et j'ai pu faire ce que j'ai fait tout le week-end. Donc c'est un sentiment agréable de ne pas avoir eu à devoir en faire trop. C'est difficile, la voiture bouge, il y a des bosses… c'est facile de freiner un mètre trop tard tout d'un coup. Vous payez donc le prix si vous surpilotez ou si vous attaquez trop. Mais j'ai gardé mon sang-froid et j'ai fait ce que j'avais à faire. Je suis donc heureux."

J'ai fait le travail que j'avais à faire aujourd'hui. Et... J'ai hâte de voir ce que nous pourrons faire demain.

La Q3 a été marquée par le drapeau rouge provoqué par le crash de Carlos Sainz. La séance a donc été stoppée un bon moment, obligeant les pilotes à ne ressortir que pour un tour. Norris indique apprécier cette pression de n'avoir qu'une seule chance de réussir, surtout lorsqu'il se sent en confiance dans sa voiture.

"J'aime ça, cela fait battre votre cœur et c'est très amusant", ajoute-t-il. "Mon tour n'était pas aussi bon que celui que j'avais fait avant le drapeau rouge. Il y a donc toujours un petit quelque chose. Mais, la voiture est bonne. Et quand vous avez une voiture qui est bonne et que vous êtes confiant, vous pouvez aller en piste, attaquer et obtenir de bon temps. J'ai donc fait le travail que j'avais à faire aujourd'hui. Et... J'ai hâte de voir ce que nous pourrons faire demain."