Qualifs - Norris en pole devant Verstappen, Ferrari explose en Q3

Après la troisième séance d'essais libres dominée par Lando Norris, le Grand Prix de Singapour fait maintenant place à ses qualifications. La nuit est tombée sur le circuit de Marina Bay et le pilote McLaren semble favori pour prendre la pole position, après son chrono à presque une demi-seconde devant le reste du peloton en EL3. George Russell pourrait également avoir sa chance, bien que la W15 semble assez difficile à piloter, au vu des difficultés de Lewis Hamilton et des nombreuses sorties de piste de son coéquipier.

Il ne faut pas non plus enterrer Ferrari et Charles Leclerc, très compétitifs ce vendredi, mais qui ont connu une baisse de régime lors des EL3. Red Bull a fait le chemin inverse, en difficulté hier, ils se sont un peu réveillés ce samedi matin. Max Verstappen a notamment terminé la troisième séance d'essais libres en quatrième position.

Q1 - Norris se balade, Ocon en Q2

C'est sous un ciel couvert que Charles Leclerc signe le premier meilleur chrono de cette Q1 en 1'30"896. Il est rapidement suivi de Sergio Pérez qui se cale juste derrière, mais avec un lointain 1'31"599. Les McLaren s'élancent et Norris aligne tous les secteurs pour prendre le meilleur temps en 1'30"724.

Oscar Piastri se place juste derrière alors que Carlos Sainz se manque au premier virage. Il se rattrape sur son deuxième tour et prend le quatrième chrono en 1'30"988. Lewis Hamilton n'est décidément pas à l'aise ce samedi, il inscrit un cinquième temps et se plaint de son train arrière glissant.

À 10 minutes de la fin Max Verstappen prend le deuxième temps en 1'30"854. Il est tout de suite battu par Leclerc qui lui reprend la deuxième place, 62 millièmes derrière Norris, toujours en tête. Nico Hülkenberg inscrit un joli chrono en 1'30"985 et remonte à la cinquième place.

Il reste un peu plus de cinq minutes dans cette Q1, Pérez est 14e, Hamilton et Russell sont 11e et 13e. Alexander Albon bat le temps de Norris alors que le Britannique lui reprend la première place en 1'30"002 en gommes déjà usées.

À deux minutes de la fin, les pilotes ressortent pour un dernier tour. Hamilton prend le troisième temps, quatre dixièmes derrière Norris. Russell se place en sixième place, Pérez se cale juste devant. Esteban Ocon est 15e et se qualifie tout juste pour la Q2, Pierre Gasly est quant à lui éliminé tout comme Daniel Ricciardo.

Éliminés en Q1 : Ricciardo, Stroll, Gasly, Zhou, Bottas

Q2 - Pérez éliminé

Pérez est le premier à inscrire un chrono en 1'30"653. Verstappen était en passe de le battre, mais il se rate à la sortie du dernier virage, à deux doigts de mettre sa monoplace dans le mur. Son chrono est annulé puisque le Néerlandais est passé au-delà des limites de piste.

Norris reprend la tête en 1'30"007, Leclerc le suit de près en 1'30"289. Hülkenberg et Yuki Tsunoda se placent aux quatrième et cinquième places, devant Pérez et le temps de Carlos Sainz en 1'30"580. Hamilton se réveille et réalise le meilleur temps en 1'29"929. Son coéquipier est deux dixièmes plus loin à la troisième place.

À cinq minutes de la fin de séance, Verstappen est seul en piste et inscrit son seul chrono, faisant tomber celui de Hamilton, en 1'29"680. Les autres pilotes s'élancent sur le circuit à un peu plus de deux minutes du drapeau à damier.

Piastri prend le meilleur temps en 1'29"640, Leclerc, le troisième, avec un peu plus d'un dixième de retard sur l'Australien. Pérez, 13e, n'améliore pas son chrono, le Mexicain ne passera pas en Q2. C'est le cas aussi d'Esteban Ocon, alors que Tsunoda et Hülkenberg se qualifient pour la Q3.

Éliminés en Q2 : Albon, Colapinto, Pérez, Magnussen, Ocon.

Q3 - Sainz se met dans le mur

L'accident de Carlos Sainz. Photo de: Simon Galloway / Motorsport Images

Hülkenberg est le premier à s'élancer dans cette Q3, le pilote Haas inscrit un 1'30"848. Drapeau rouge ! Carlos Sainz vient de se mettre dans le mur au premier virage, alors qu'il venait de s'élancer dans son tour rapide. Verstappen a terminé le sien, sous double drapeau jaune toutefois, son chrono a donc été effacé par la direction de course. Piastri est pour l'instant en tête avec un 1'30"037. Le pilote McLaren et Hülkenberg sont les deux seuls à avoir inscrits de temps.

La séance a repris, il reste huit minutes et les pilotes restent dans leur stand. Vu l'amélioration de la piste, ils veulent attendre le dernier moment pour bénéficier d'un circuit gommé au possible. À quatre minutes, les McLaren s'élancent sur la piste.

Piastri signe un 1'29"953, alors que Russell et Verstappen se battent en piste avant même d'entamer leur tour rapide. Lando Norris inscrit un 1'29"525 et fait tomber le record du circuit, il prend le meilleur temps. Hamilton est deuxième, tout de suite battu par Verstappen. Le temps de Leclerc est effacé pour dépassement des limites de piste, il est neuvième.

Les trois pilotes qui s'élanceront en tête du Grand prix de Singapour sont Lando Norris, Max Verstappen et Lewis Hamilton.

Grand Prix de Singapour - Qualifications

Q1

Q2

Q3