EL3 - Norris ne lézarde pas, Ferrari perd le fil

Hier, les deux séances d'essais libres ont dressé un premier tableau des rythmes des monoplaces sur le circuit de Marina Bay. Nous avons vu les Ferrari et les McLaren aux avant-postes, avec Lando Norris et Charles Leclerc en hommes forts.

Les EL2 ont également montré les difficultés de Red Bull. Les voitures de Max Verstappen et Sergio Pérez se sont retrouvées très en retrait par rapport à leurs rivaux. Même si le tracé de Singapour n'est pas le fort du taureau rouge, les problèmes semblent toutefois plus importants que prévu pour l'équipe autrichienne.

Côté météo, le ciel est couvert mais la pluie ne devrait pas se montrer, la chaleur de Singapour atteint les 31°C dans l'air.

Le feu passe au vert et aucun pilote ne sort de son stand. Ce n'est qu'après quelques minutes que les deux Aston Martin s'élancent sur le circuit urbain. Un Grand Prix de Singapour n'en serait pas un sans l'apparition d'un varan sur la piste. Le reptile se balade alors que les monoplaces de Lance Stroll et Fernando Alonso sont encore seules sur le tracé.

La direction de course déclenche le drapeau rouge pour permettre au lézard de quitter la piste sans souci, la chasse au reptile est donc ouverte pour les commissaires. Le circuit est enfin libre et les monoplaces peuvent commencer à rouler alors que plus de dix minutes se sont écoulées dans cette séance.

Les temps tombent alors qu'Alonso pointe pour l'instant en tête en 1'33"306. Il est battu par Oscar Piastri avec un chrono en 1'32"957. Après leur mauvaise journée hier, marquée par deux positions hors du top 10 pour Lewis Hamilton et un crash en EL2 pour George Russell, les deux Mercedes montent aux deuxième et troisième places.

Verstappen semble en bien meilleure forme, puisqu'il aligne les secteurs violets et reprend le meilleur temps en 1'32"044. Lando Norris se place juste derrière à plus de deux dixièmes, suivi de Charles Leclerc. Pérez s'intercale entre Norris et Verstappen en 1'32"380. À noter que tous les pilotes sont en pneus mediums à l'exception des deux Stake F1 et de Franco Colapinto équipés de gommes tendres.

Alexander Albon tape le mur et crève son pneu avant, la voiture semble toutefois intacte. Il reste une trentaine de minutes dans cette séance et Leclerc inscrit le meilleur temps en 1'31"525, à plus d'un dixième de Verstappen. Carlos Sainz vient se positionner entre le Monégasque et le Néerlandais en 1'31"623.

À 20 minutes de la fin, Russell chausse les pneus à flancs rouges, aligne les secteurs et inscrit un chrono en 1'30"125, plus d'une seconde devant le reste du peloton. Il est suivi de Piastri et Hamilton, eux aussi en gommes tendres. Le Britannique semble en difficulté par rapport à son coéquipier, il est à plus de sept dixièmes de la W15 en tête de la feuille des temps.

Norris prend tous les records et passe la barre des 1'30 en inscrivant un 1'29"646 au volant de sa MCL38. Carlos Sainz enfile les pneus tendres à son tour, l'Espagnol s'empare toutefois du cinquième temps à plus d'une seconde de Norris. Leclerc prend peu après la place de son coéquipier, lui aussi loin du chrono de la McLaren. Le Monégasque explique être bien moins à l'aise à la radio, n'ayant pas d'adhérence.

Le top 3 ne change pas au drapeau à damier.

Grand Prix de Singapour - Essais Libres 3