Marko : "Rien ne fonctionne" sur la voiture de Verstappen

Ce rendez-vous singapourien ne semble pas avoir bien commencé pour Red Bull. En cette fin de première journée sur le circuit de Marina Bay, l'équipe autrichienne ressort des deux séances d'essais libres en retrait par rapport à ses concurrents directs, McLaren et Ferrari.

Lors des Essais Libres 2, Max Verstappen n'a pu faire mieux qu'une 15e position, à plus d'une seconde du meilleur temps de Lando Norris. Son coéquipier Sergio Pérez a terminé la séance à la huitième place. Helmut Marko, le consultant de Red Bull, a exprimé sa grande inquiétude face au comportement de la monoplace du Néerlandais.

"Rien ne fonctionne", a-t-il expliqué à la suite des EL2. "Sur la voiture de Max, rien ne fonctionne. Sur le pneu tendre comme sur le pneu dur, il n'a pas d'adhérence et il n'a pas d'équilibre du tout."

L'équipe autrichienne ne semble pas avoir d'explications quant aux problèmes de la RB20. Bien qu'il reste une séance d'essais pour trouver une solution avant les qualifications, Marko n'est pas rassuré pour autant : "Pour l'instant, je dirais que c'est très inquiétant. Il est certain que nous devons essayer quelque chose de radical maintenant. Voyons ce que nous pouvons faire."

Red Bull le sait, le tracé de Marina Bay n'est pas le plus adapté à sa monoplace. L'année dernière, il a été la seule tâche dans la saison presque parfaite de l'équipe, puisque Carlos Sainz y avait été le seul pilote autre que Verstappen et Pérez à remporter une course.

Toutefois, hier, en amont de l'épreuve de Singapour, Verstappen semblait plutôt optimiste pour ce week-end. "Moi aussi [je l'étais]", continue Marko. "Donc je suis surpris [mais] d'une manière négative."

Max Verstappen et Yuki Tsunoda pendant les EL2. Photo de: Lionel Ng / Motorsport Images

Le plus surprenant, c'est que l'équipe sœur de Red Bull, Visa Cash App RB s'est montrée plutôt compétitive lors des EL2. Yuki Tsunoda a terminé la séance en quatrième position à seulement sept dixièmes du meilleur temps de Norris. Daniel Ricciardo s'est placé sixième, quelques millièmes derrière son coéquipier.

Comment se fait-il que la VCARB 01 négocie mieux les vibreurs et les bosses que la RB20 ? "Je ne sais pas", a déclaré Marko. "Surtout après Bakou, parce qu'ils n'ont pas apporté de nouvelles pièces ici. Nous verrons bien. Yuki a également été incroyablement rapide avec le pneu dur. Je n'ai pas d'explication, désolé."

Je viens de regarder et nous sommes sur le même rythme que [Franco] Colapinto…

Pierre Waché, le directeur technique de Red Bull, avait expliqué à Motorsport.com en Hongrie que les problèmes de la monoplace inhérents aux circuits urbains ne pouvaient être résolus avant la trêve hivernale. Helmut Marko ne semble pas prêt à sacrifier les quelques Grands Prix urbains restants au calendrier 2024 : "Non, nous ne pouvons pas accepter cela. Nous devons régler les choses pour être plus compétitifs. Je viens de regarder et nous sommes sur le même rythme que [Franco] Colapinto…"

Propos recueillis par Ronald Vording