EL2 - McLaren et Ferrari dominent, Russell laisse un aileron dans le mur

Lors de la première séance d'essais libres du Grand Prix de Singapour, la Ferrari de Charles Leclerc s'est montrée plus rapide en piste, devant la McLaren de Lando Norris et la deuxième SF-24 de Carlos Sainz. Les deux équipes affichaient un bon rythme, même s'il est encore tôt pour tirer des conclusions pour la suite du week-end.

À priori les MCL38 ne sont pas équipées l'aileron arrière de Bakou, alors que le verdict de la FIA est tombé. L'instance a demandé à l'écurie britannique de modifier la pièce.

Le soleil s'est couché dans les rues de Singapour et la nuit fait lentement son apparition. La température n'a pas chuté pour autant et avoisine les 30°C avec 74% d'humidité dans l'air. Le ciel se dégage de plus en plus et il ne devrait pas pleuvoir.

Les deux Stake F1 sont les premières monoplaces à s'élancer en piste et c'est George Russell qui inscrit le premier temps de la séance. Plus tôt dans la journée, les Mercedes ont eu un peu de mal à rentrer dans leur week-end, n'ayant pas fini les EL1 dans le top 10. Lando Norris, un des seuls en pneus durs, prend le meilleur temps, tout de suite battu par Charles Leclerc en 1'32"788. Le Monégasque est équipé des gommes à flancs jaunes.

La piste s'améliore et Pierre Gasly prend le troisième temps. Au même moment, Daniel Ricciardo s'empare du meilleur chrono, battu de huit millièmes par Carlos Sainz en 1'32"644. Lewis Hamilton se plaint une nouvelle fois du train arrière de sa monoplace, le Britannique pointe pour l'instant en 15e place.

Alexander Albon aligne tous les secteurs et s'empare de la première place en 1'32"238, trois dixièmes devant Leclerc. C'est au tour de Yuki Tsunoda de livrer un très beau tour, il se cale juste derrière le pilote Williams. Côté Red Bull, les deux monoplaces sont en pneus durs, aux 14e et 15e places, loin du pilote le plus rapide en gommes à flancs blancs, Lando Norris, septième.

Au bout de 20 minutes, c'est au tour de Leclerc de prendre les records de tous les secteurs, il inscrit un 1'31"665. Il est rapidement suivi par son coéquipier, qui prend la deuxième place en 1'31"910. À la mi-séance, les pilotes chaussent les gommes tendres. Albon, Russell, Piastri s'échangent la première place, largement battu par Norris en 1'30"727. Tsunoda et Leclerc viennent se caler derrière le Britannique, le pilote Ferrari n'est qu'à sept millièmes du meilleur temps. Les pilotes attaquent fort dans cette deuxième séance.

À quelques minutes de la fin, George Russell se met dans le mur à la sortie du virage 8, il parvient toutefois à rentrer au stand non sans y avoir laissé son aileron. Le top 3 composé de Lando Norris, Charles Leclerc et Carlos Sainz ne change pas au moment du drapeau à damier.

Grand Prix de Singapour - Essais Libres 2