EL1 - Leclerc le plus rapide, Mercedes hors du top 10

La Formule 1 revient pour une deuxième semaine consécutive avec le Grand Prix de Singapour, avant une grande pause de quatre semaines. La catégorie reine enchaîne avec un autre circuit urbain, après le dernier rendez-vous de Bakou en Azerbaïdjan. Les pilotes devront donc évoluer sur le sinueux tracé de Marina Bay, sous la chaleur et l'humidité bien connue du pays.

Les prévisions pour ce week-end ne présagent pas de beau ciel bleu mais plutôt des averses et même un risque d'orage pour la journée de dimanche. Pour ces EL1, la température atteint les 31°C et la pluie ne semble pas montrer le bout de son nez.

C'est Daniel Ricciardo qui s'engage dans les rues de Singapour en premier au volant de sa VCARB 01 tout de jeans vêtue. Oscar Piastri est pour l'instant bloqué au stand, le plancher a été démonté sur la McLaren. Après quelques minutes, Charles Leclerc inscrit le deuxième meilleur temps en 1'37"845, juste derrière les deux Mercedes de George Russell et Lewis Hamilton.

Lando Norris s'empare de la première position avec un temps en 1'35"522, chaussé de pneus mediums. Les pilotes enchaînent les tours et les temps tombent depuis 10 minutes. Max Verstappen se place tout en haut de la feuille des temps, tout de suite battu par Norris qui aligne les secteurs violets. Yuki Tsunoda se cale juste derrière le pilote McLaren, à quatre dixièmes.

Après 15 minutes, Piastri sort enfin de son stand alors que Sergio Pérez tire tout droit dans l'échappatoire et ressort juste devant l'Australien, qui entamait un tour rapide. Pour l'instant, Norris trône en première position, suivi de Leclerc et Russell. Le Monégasque vient finalement battre le Britannique en 1'32"702 en pneus durs. Piastri inscrit son premier temps de la séance et se place en neuvième position.

Les deux Williams de Franco Colapinto et Alexander Albon, tout comme l'Alpine d'Esteban Ocon, sont installées dans le top 10 alors qu'il reste 30 minutes dans ces EL1. L'Argentin, qui découvre le circuit, semble tenir le rythme de son coéquipier. Norris chausse les pneumatiques tendres et inscrit le meilleur chrono, seulement cinq dixièmes devant Leclerc qui était en gommes dures usées.

Les autres pilotes sortent également les pneus à flancs rouges. Tsunoda et Albon s'installent aux troisième et cinquième positions, Verstappen s'intercalent entre les deux. À 10 minutes de la fin, les Ferrari se placent aux première et troisième places avec Leclerc en tête en 1'31"763, séparées par Norris. Les Mercedes sont dans le dur, Hamilton est 12e et Russell 16e, alors que Piastri touche légèrement le mur.

Les concurrents entament les simulations de longs relais et le top 3 ne bouge pas jusqu'à l'abaissement du drapeau à damier.

Grand Prix de Singapour - Essais Libres 1