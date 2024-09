Verstappen et Pérez "pris par surprise" par les difficultés de Red Bull

Un an après sa seule défaite de la saison 2023 et dans le contexte de la campagne actuelle, Red Bull s'attend à vivre un Grand Prix de Singapour relativement meilleur après une prestation encourageante à Bakou la semaine dernière. La première journée de l'épreuve disputée à Marina Bay n'a pourtant pas accompagné, au moins sur un tour, cet optimisme prudent, avec un Sergio Pérez huitième et un Max Verstappen 15e.

Pour le triple Champion du monde, il est clair que le souci principal dans les rues de la Cité-État est le manque d'adhérence. Une semaine après ses difficultés sur les bosses de la piste du GP d'Azerbaïdjan, il estime également que ce sujet est "moins un problème" à Singapour. Comme la semaine passée, tout va donc dépendre des compromis qu'il parviendra à trouver dans les réglages.

"C'est difficile", a-t-il reconnu, lui qui a échoué à 1,3 seconde de la référence fixée par son principal rival au championnat, Lando Norris. "C'est juste que nous n'avons pas l'adhérence que nous recherchons, donc il y a des choses à examiner sur ce plan. Je n'ai pas vraiment de difficultés avec les bosses et les vibreurs, c'est juste l'adhérence globale. À nouveau, nous devons nous pencher sur les compromis entre les deux."

Comme le week-end dernier, Pérez a semblé un peu plus à son aise que son chef de file, mais le Mexicain est toute de même repoussé à quasiment neuf dixièmes du meilleur temps :"Nous avons un peu progressé [pour les EL2], mais notre équilibre laisse encore à désirer. Il est assez difficile d'enchaîner les tours. [Ce n'est] pas très bon pour l'instant."

Même si Red Bull a souffert sur le tracé singapourien l'an passé, Pérez assure que son écurie s'attendait à démarrer de moins loin pour l'édition 2024 : "Nous avons été pris par surprise. Et oui, nous avons assurément du travail à faire ce soir, parce que nous sommes très loin. Nous sommes à près d'une seconde du rythme, donc nous avons besoin d'un changement important pour pouvoir nous rapprocher de la tête. Et on verra ce dont nous sommes capables."