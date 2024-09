Norris : Verstappen est toujours celui qui a "le plus à perdre"

Quatrième du dernier Grand Prix d'Azerbaïdjan, Lando Norris a grapillé quelques points supplémentaires à Max Verstappen, et pointe désormais à 59 unités du pilote néerlandais, alors qu'il reste sept courses à disputer cette saison. Un retard comptable qui implique que le Britannique doit, en moyenne, marquer neuf points de plus que le Néerlandais à chaque course pour espérer combler son déficit.

Alors qu'il dispose actuellement de l'une des meilleures monoplaces du plateau, et que Verstappen continue de souffrir du manque de performance chronique de sa Red Bull, Lando Norris peine cependant à maximiser son potentiel pour combler encore davantage l'écart au classement.

La pression semble donc sur les épaules du pilote McLaren, d'autant que c'est son équipier, Oscar Piastri, qui a le vent en poupe ces dernières semaines. Deuxième du Grand Prix d'Italie, après une passe d'armes mémorable dans le premier tour face à Norris, le jeune Australien a confirmé sa bonne forme actuelle en s'imposant de main de maître lors du Grand Prix d'Azerbaïdjan, devant la Ferrari de Charles Leclerc.

Alors que McLaren s'est emparé de la première place au championnat constructeurs, bon nombre d'observateurs estiment que Lando Norris a tout à perdre dans la course au titre pilotes, lui qui dispose du meilleur matériel, et que les Red Bull sont même désormais devancées par les Ferrari, et occasionnellement par les Mercedes.

Lando Norris et McLaren sont désormais engagés dans une course-poursuite derrière Max Verstappen et Red Bull. Photo de: Alastair Staley / Motorsport Images

Pourtant, Norris l'affirme, dans la bataille pour le championnat pilotes, c'est bien Verstappen qui risque gros. "C'est toujours lui qui a le plus à perdre, pas moi", estime le pilote McLaren. "Je suis toujours celui qui n'a rien à perdre en ce moment."

"Si vous faites un retour en arrière au début de l'année, Red Bull était toujours dominant. Ils ont gagné les quatre ou cinq premières courses de l'année. Max a obtenu les huit premières pole positions de l'année et ils nous battaient avec des écarts plus importants que ceux que nous connaissons face à eux aujourd'hui."

"Ils ont donc eu moins de difficultés que nous au début de l'année. Nous avons redressé la barre et, en même temps, je crois fermement qu'ils peuvent encore redresser la barre assez rapidement."

Si Max Verstappen n'a plus connu la victoire depuis le 23 juin dernier, lors du Grand Prix d'Espagne à Barcelone, Lando Norris estime que les Red Bull se sont tout de même régulièrement positionnées aux avant-postes depuis, et qu'il est exagéré de les considérer hors du coup.

"Il n'y a vraiment que les deux derniers Grands Prix où je dirais qu'ils ont manqué de rythme, à la fois en qualifications mais aussi, et probablement plus encore, en course. Je pense donc que les gens ont besoin de regarder plus précisément ce qui est évident et ce qui se passe devant eux et de ne pas porter de jugements ou de choses générales."

Un changement d'approche

Lando Norris a remporté son premier succès en Formule 1 en mai dernier à Miami, confirmant les progrès réalisés par McLaren à la faveur d'évolutions apportées sur leurs monoplaces. Par la suite, ce dernier a manqué la victoire à plusieurs reprises, pour diverses raisons, mais sa constance aux avant-postes l'a positionné en tant que rival pour le titre de Max Verstappen. Sa large victoire à Zandvoort, sur les terres de son adversaire, a confirmé son changement d'approche, et ses ambitions d'aller chercher un titre qui peut sembler à sa portée.

"La chose la plus simple est de regarder la façon dont j'ai fêté [ma victoire à] Miami et [la façon dont] j'ai fêté Zandvoort. Je n'ai pas vraiment célébré à Zandvoort, j'ai juste serré le poing et souri un peu, mais c'est tout", a-t-il ajouté.

"Si j'avais été complètement éliminé du championnat, j'aurais probablement célébré davantage, mais étant donné que je savais que cela signifiait quelque chose pour une perspective plus importante, j'ai ressenti qu'il s'agissait de quelque chose de plus petit ce jour-là, face à la signification de [cette victoire]."