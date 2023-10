Leclerc hué après le crash avec Pérez : "Je n'avais nulle part où aller"

Lorsque Charles Leclerc est arrivé au pied du podium à l'Autódromo Hermanos Rodríguez, une partie du public n'a pas manqué de manifester son mécontentement. "Beaucoup de huées… Les gars, franchement, je n'avais nulle part où aller", a aussitôt commenté le Monégasque. Il faisait référence au premier départ de la course, qu'il a pris depuis la pole position : son envol a été médiocre, et il s'est retrouvé pris en sandwich par les Red Bull au premier virage. L'accrochage était inévitable avec un Sergio Pérez, local de l'étape, qui ne lui a pas laissé suffisamment de place en tentant l'extérieur.

"J'étais un peu entre les deux Red Bull", a expliqué Leclerc. "Et malheureusement j'ai touché Checo, mais je n'avais nulle part où aller. C'est la vie. Cela a endommagé ma voiture. Et malheureusement, cela a mis un terme à la course de Checo. Mais de notre côté, on a tiré le meilleur de notre course. C'est la vie. Bien sûr, je suis déçu d'avoir mis un terme à la course de Checo ainsi, mais je ne l'ai vraiment pas fait exprès et je n'avais nulle part où aller."

Le pilote Ferrari a ensuite détaillé auprès de Canal+ : "Au départ, on savait que ça allait être compliqué, en partant premier, de garder cette position. On était trois de front en arrivant au premier virage et ça n'est pas passé, mais bon, très honnêtement je m'y attendais un petit peu. On a freiné tous au même moment et je pense que Checo n'a pas forcément vu qu'il y avait Max à l'intérieur. Moi j'ai essayé de rester le plus proche possible de Max, Checo a commencé à entrer dans le virage, et j'ai compris que là il n'y avait plus de place pour moi. Du coup il y a eu contact."

Charles Leclerc (Ferrari) dans le parc fermé à l'arrivée du Grand Prix

Dauphin de Max Verstappen pendant la première moitié de la course malgré son aileron avant endommagé par la collision (ce qui lui a valu une enquête des commissaires mais pas de pénalité), Leclerc a connu une seconde partie d'épreuve plus difficile après le drapeau rouge causé par l'accident de la Haas de Kevin Magnussen. Le pilote Ferrari manquait de rythme en gommes dures par rapport à la Mercedes de Lewis Hamilton en pneus mediums, qui a rapidement pris l'avantage pour la deuxième place.

"On était plutôt bien en début de course en mediums", analyse le directeur d'équipe Frédéric Vasseur sur Canal+. "Avec l'aileron avant abîmé, on était trois ou quatre dixièmes plus lents que Max, et c'était à peu près ce qu'on imaginait, donc on était plutôt optimistes. Et quand on a dû mettre les durs en fin de course après le drapeau rouge, ça s'est beaucoup moins bien passé. On n'a pas eu vraiment de réussite parce qu'on s'arrête un tour avant le drapeau rouge, mais bon c'est comme ça. On n'a pas réussi à 'réallumer' les durs après le départ, et on a été dominés par Max et Lewis."

"C'est un peu comme ça depuis le début de l'année. Sur toutes les courses, on a eu des relais où on était plutôt bien avec un type de pneu, et où on avait beaucoup plus de mal avec l'autre type. On avait peur que ça n'aille pas au bout déjà, et je pense que dans les premiers tours on n'a pas poussé assez. C'est archi-difficile de prédire parce qu'on ne fait que par extrapolation. [Mercedes] a pris un risque."

Leclerc, quant à lui, tire son chapeau à la "dégradation vraiment bonne" des pneus mediums sur la Mercedes de Hamilton. "La course a été positive, sachant qu'on avait quand même pas mal de dégâts sur la voiture – au niveau de la suspension il faudra qu'on regarde. Tout n'était pas au top."

"On avait moins de performance [avec les durs]. On le voit sur pas mal de Grands Prix, où on est assez inconstants d'une gomme à l'autre. Je pense que ça fait toujours partie du problème, de la voiture qui est très sensible, et dès qu'on sort un petit peu de la fenêtre optimale du pneu…" Ainsi, le quintuple vainqueur en Grand Prix le reconnaît volontiers : "[Hamilton et Mercedes] étaient simplement meilleurs aujourd'hui, c'est la vie."

