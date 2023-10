Championnat - Hamilton remet la pression sur Pérez

La 16e victoire cette saison de Max Verstappen, cette fois-ci à Mexico, ne change rien en tête d'un championnat déjà scellé. En revanche, Lewis Hamilton redevient une menace pour la deuxième place de Sergio Pérez, profitant de l'abandon du pilote Red Bull mais aussi du point du meilleur tour en course pour revenir à seulement 20 longueurs alors que trois Grands Prix sont encore à disputer.

Après avoir terminé au pied du podium, Carlos Sainz égale le total de points de Fernando Alonso au classement et s'empare ainsi de la quatrième place, devant Lando Norris et Charles Leclerc. Pierre Gasly est toujours dixième, malgré cette épreuve sans point, tandis qu'Esteban Ocon reste 12e mais a renoué avec le top 10.

Au championnat constructeurs, derrière le sacre d'ores et déjà dévolu à Red Bull, le duel se poursuit entre Mercedes et Ferrari. L'écart de 22 points qui existait avant la course demeure exactement inchangé. Pendant ce temps, McLaren prend ses distances avec Aston Martin.

Dans la deuxième partie du classement, AlphaTauri fait un bond en avant grâce au premiers points inscrits cette saison par Daniel Ricciardo. L'écurie italienne n'est plus lanterne rouge et passe huitième, devant Alfa Romeo et Haas.

Championnat Pilotes

Championnat Constructeurs

Pos. Équipes Points 1 RED BULL 731 43 44 36 57 44 25 38 34 56 34 41 51 37 43 14 26 34 49 25 2 MERCEDES 371 16 22 18 20 20 23 33 15 11 25 20 24 8 18 16 16 21 18 27 3 FERRARI 349 12 14 - 36 16 12 10 22 32 3 10 24 10 27 37 20 13 24 27 4 MCLAREN 256 - - 12 2 - 3 - - 12 30 28 16 8 4 24 33 47 23 14 5 ASTON MARTIN 236 23 15 27 22 15 18 14 20 21 6 3 12 19 2 - 4 9 6 - 6 ALPINE 101 2 6 - - 6 21 5 4 3 - - 10 16 - 8 3 6 10 1 7 WILLIAMS 28 1 - - - - - - 6 - 4 - - 4 6 - - 2 3 2 8 ALPHATAURI 16 - - 1 1 - - - - - - - 1 - - 2 - - 5 6 9 ALFA ROMEO 16 4 - 2 - - - 2 1 - - - - - 1 - - 6 - - 10 HAAS 12 - 1 6 - 1 - - - 3 - - - - - 1 - - - -