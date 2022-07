Leclerc : Plus d'indulgence en piste pour favoriser le spectacle

Charger le lecteur audio

"C'est une direction complètement différente de celle prise jusqu'à présent" : le Grand Prix de Grande-Bretagne a laissé un goût amer à Fernando Alonso. Le pilote Alpine a eu bien du mal à comprendre la clémence des commissaires FIA sur la lutte agressive entre Sergio Pérez, Charles Leclerc et Lewis Hamilton pour la deuxième place et a demandé une clarification des règles en piste.

Alonso a notamment pointé du doigt le fait que la direction de course a serré la vis sur le respect des limites de la piste cette saison alors que les quelques passages hors piste de Pérez et Leclerc, parfois pour terminer un dépassement, n'ont pas été sanctionnés. Toutefois Leclerc, qui a vu Pérez le doubler hors de la piste, n'y a pas vu de problème. Le pilote Ferrari a par ailleurs appelé au laxisme lors de ces situations afin de préserver le spectacle.

"Je ne pense pas qu'il y ait eu quelque chose au-delà de la limite [à Silverstone]", a-t-il estimé. "C'était rude évidemment, mais j'ai vraiment apprécié. On peut avoir des règles pour chaque situation mais ensuite, ça vire à la catastrophe. Il faut parfois laisser le show suivre son cours. Je pense que nous avons bien géré la situation. C'était très, très délicat. Nous avons tous joué un peu avec les limites, probablement moi le premier parce que j'étais dans une situation assez merdique (sic). Mais j'ai essayé de faire de mon mieux et ça a été fun."

Hamilton, lui aussi perdant dans cette bataille puisque Pérez l'a poussé vers l'extérieur au tour suivant, a corroboré les propos de Leclerc. Le septuple Champion du monde a néanmoins mis un peu d'eau dans son vin en demandant plus de clarté sur certaines manœuvres sujettes à litige.

"Je pense que la bagarre entre nous était superbe", a indiqué Hamilton. "Par exemple, j'aurais fait exactement la même chose que Checo [Pérez]. C'était du beau pilotage. J'ai vu une vidéo du moment où j'ai dépassé [Pérez et Leclerc] et je crois que Checo avait quitté la piste et obtenu un avantage. Dans ces scénarios, je pense qu'en règle générale, nous demandons à ce que ces choses-là soient simples, c'est-à-dire 'tu peux faire ça, tu ne peux pas faire ça.'"

"L'une des choses dont nous parlons est le zigzag [en ligne droite] pour défendre. On a toujours dit que l'on est seulement autorisé à changer [de trajectoire] une fois pour se défendre, pas plusieurs fois. Nous devons continuer à travailler pour être plus cohérents. Mais je pense que la course a été vraiment super. Je ne pense pas qu'il faille retenir quelque chose de mauvais du week-end, tout simplement nous continuons à devenir plus forts en termes d'application des règles et de clarté."

Au-delà de la lutte entre Pérez, Leclerc et Hamilton, d'autres pilotes ont également été invités à quitter brièvement la piste à Silverstone. Ce fut le cas de Mick Schumacher, qui a buté sur Max Verstappen dans les derniers tours et dû composer avec une défense agressive de la part du Champion du monde en titre.

Un peu plus tôt dans la course, Sebastian Vettel a été poussé par ce même Verstappen. Interrogé sur l'inaction des commissaires, le pilote Aston Martin a estimé que les pilotes devaient être "les meilleurs juges" : "Si nous poussons quelqu'un dehors et que nous savons que c'est trop, nous devons être prêts à recevoir une pénalité. Peut-être que [la FIA] passe parfois à côté, ça ne devrait pas arriver mais ça arrive. Tant que [la manœuvre] est juste, même si elle est rude en jouant des coudes et tout ça, c'est OK."

Avec Jonathan Noble, Luke Smith et Adam Cooper