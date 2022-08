Leclerc : Pas besoin de consignes pour profiter des soucis de Verstappen

Charger le lecteur audio

Avec 63 points de retard sur Max Verstappen à dix courses de la fin de saison 2022, Charles Leclerc va devoir régulièrement inscrire plus d'unités que son rival pour espérer empocher son premier Championnat du monde. Ce dimanche, en Hongrie, il semble disposer d'une opportunité intéressante de battre le Néerlandais et de grappiller des points, puisque le pilote Red Bull, auteur d'une erreur dans son premier tour de Q3 et victime d'un problème dans le dernier, ne partira que dixième.

Toutefois, Leclerc n'a pas réussi une séance de qualifications parfaite non plus, puisqu'il partira depuis la troisième place, derrière George Russell et son équipier Carlos Sainz. De là à envisager une intervention de la Scuderia Ferrari pour tenter de capitaliser au maximum sur les difficultés de Red Bull ? Pour ses pilotes, il vaut certainement mieux ne rien faire de particulier en ce sens et se concentrer sur le travail à réaliser pour maximiser le résultat.

Ainsi, quand Motorsport.com a demandé à Leclerc s'il fallait des mesures spéciales de la part de Ferrari face à des résultats exceptionnellement mauvais pour les deux Red Bull (Sergio Pérez s'élancera 11e), il a répondu : "Honnêtement, en fin de compte, il faut juste que nous fassions le meilleur travail possible."

"Donc, concentrons sur nous-mêmes. Je pense qu'il n'y a besoin de rien de spécial. Nous [devons] bien entendu juste ne prendre aucun risque entre les voitures, mais c'est comme d'habitude. Je ne crois donc pas que quoi que ce soit de spécial [soit nécessaire] pour demain."

Carlos Sainz, Ferrari F1-75, Charles Leclerc, Ferrari F1-75

"Max part dixième, donc il pourrait lui falloir un peu plus de tours pour revenir aux avant-postes", a ajouté le Monégasque. "Mais nous allons juste nous concentrer sur nous-mêmes et essayer de gagner la course."

Même son de cloche du côté de Sainz, qui estime que le meilleur moyen de frapper un grand coup face à Red Bull est de se focaliser sur le fait de battre Russell pour aller conquérir la première marche du podium. "Notre objectif est de gagner la course. [Nous ne sommes] pas trop focalisés sur la position de Max parce que nous savons que si nous voulons réduire l'écart au championnat, la façon la plus simple de le faire est de gagner. Qu'importe où Max se trouve, nous voulons nous battre pour la victoire."