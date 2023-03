Leclerc promet que Ferrari en a "encore dans la besace"

Charger le lecteur audio

C'est avec un peu plus de sept dixièmes de retard sur la référence établie par Max Verstappen que Charles Leclerc a conclu son vendredi à Djeddah, une performance qui ne s'est traduite que par la neuvième place du classement. Son coéquipier Carlos Sainz fermait quant à lui la marche dans le top 10, à près d'une seconde du pilote Red Bull.

Sur le papier, la situation de Ferrari au terme des deux premières séances d'essais libres est donc préoccupante, d'autant plus que de nouveaux éléments moteur ont été installés dans les deux SF-23 ce week-end et que Leclerc va essuyer une pénalité sur la grille de départ. Mais en interne, le Cheval cabré n'a pas l'air d'être préoccupé par ses chronos.

Dans le paddock, Leclerc s'est ainsi réjoui des performances de sa machine, visiblement meilleures que celles proposées au GP de Bahreïn et a affirmé que Ferrari cachait son jeu dans un peloton qui ne cesse de se toiser ce week-end. "Je ne pense pas que nous soyons si mauvais, pour être honnête", a-t-il estimé. "Les sensations sont plutôt bonnes mais il est très difficile de lire les performances parce que tout le monde fait des choses très différentes avec la puissance, le poids, etc., peut-être plus différentes que lors des années précédentes."

"Il est donc un peu plus difficile d'interpréter les séances d'essais libres du vendredi. Mais les sensations étaient plutôt bonnes et le rythme de course semble meilleur que celui de Bahreïn, donc c'est positif. Nous en avons encore dans la besace, nous verrons bien à quel point. Je suis sûr que Red Bull cache encore quelque chose également, donc nous verrons [samedi]. Mais je pense que ce sera plus serré qu'actuellement."

Des propos corroborés par son coéquipier Sainz, qui s'abstient de parler de victoire ce dimanche toutefois compte tenu du statut de favori de Red Bull. "Personnellement, je me sens un peu plus proche [de la tête] qu'à Bahreïn", a expliqué l'Espagnol. "De toute évidence, les modes moteur et la position d'aujourd'hui ne reflètent pas notre véritable rythme. Sur les longs relais, nous avons clairement l'air d'être plus compétitifs, donc je suis plus optimiste pour ce week-end. Évidemment, Red Bull est clairement le favori, mais en matière de rythme et de sensations générales, je me sens un peu plus proche ; nous verrons samedi si c'est suffisant pour être sur le podium ou pour se battre aux avant-postes."