Leclerc "confiant" sur la façon dont Ferrari gère ses faiblesses

Après les trois premiers Grands Prix de la saison, Charles Leclerc est confortablement installé en tête du championnat. Le Monégasque s'est imposé à Bahreïn et à Melbourne, et s'est incliné sur le fil face à Max Verstappen à Djeddah. Cependant, dans une saison à 23 courses, il est bien trop tôt pour s'enflammer. Alors que la nouvelle réglementation n'est pas encore pleinement maîtrisée, il n'est pas impossible de voir une écurie réaliser une remontée dans la hiérarchie.

Cela fait quelques années que Ferrari n'avait pas été impliquée dans une telle course au développement. La dernière fois remonte à 2018, quand la Scuderia avait été sèchement battue par Mercedes sur la deuxième moitié de la saison. Mais en 2022, et ce malgré la difficulté de développer une voiture dans une saison aussi longue, Leclerc est convaincu que l'écurie de Maranello est bien mieux préparée que par le passé et possède les armes pour tenir en respect ses rivales.

"En matière de développement, tenir tête à Red Bull sera difficile, mais l'équipe qui a conçu cette voiture est la même que celle qui s'occupe de son développement cette année, donc je suis confiant", explique le leader du championnat. "Nous n'avons aucune raison d'être en retrait car nous avons fait un boulot génial, ou plutôt les gars de Maranello ont fait un boulot génial, en mettant au point la voiture pour cette année. Il y a des améliorations qui arrivent et je suis confiant qu'elles nous permettront d'aller dans la bonne direction. Donc non, je ne me focalise pas vraiment sur les autres. Je crois que nous devons nous concentrer sur nous-mêmes."

Selon le pilote, la clé de la réussite pour Ferrari est sa base de données et ses connaissances concernant les zones de la voiture considérées comme moins performantes. "Sur ces deux dernières années, j'ai vraiment vu un bond dans la façon dont nous analysons les week-ends, comment nous avons également identifié nos faiblesses et la rapidité avec laquelle nous avons réagi pour nous améliorer là où nous étions en difficulté", relate Leclerc. "Donc oui, je suis confiant sur le fait que l'équipe peut réaliser du bon travail avec le développement cette année."

Avant 2022, Leclerc n'avait jamais occupé la place de leader du championnat. Le Monégasque sera-t-il capable de supporter la pression sur l'ensemble d'une saison si longue ? En tout cas, le pilote est confiant en ses capacités. "J'ai connu cette situation dans les catégories juniors, mais être à cette place en Formule 1 signifie évidemment quelque chose, surtout après ces dernières années et dans une écurie comme Ferrari."

"L'état d'esprit est évidemment un peu différent des deux dernières années parce que maintenant, je sais que j'ai entre les mains une voiture capable de gagner. Je n'ai pas à en faire trop, ou réaliser quelque chose d'extrêmement spécial et spectaculaire pour gagner une ou deux places, parce que je sais que c'est dans la voiture et que je n'ai qu'à faire le boulot. Donc l'état d'esprit est un peu différent cette année."