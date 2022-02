Leclerc se réjouit du travail accompli par les ingénieurs Ferrari

Charger le lecteur audio

La Ferrari F1-75 a été présentée ce jeudi par Mattia Binotto, le directeur d'équipe, Charles Leclerc et Carlos Sainz. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la voiture de Maranello se distingue nettement des autres monoplaces de la grille. Qu'il s'agisse de la forme triangulaire de la boîte à air, des entrées d'air latérales placées en hauteur, de la forme des pontons ou encore du nez révolutionnaire, la F1-75 surprend et ne laisse pas indifférent.

Particulièrement séduit par sa nouvelle monture, Leclerc a tiré son chapeau aux ingénieurs de l'équipe italienne qui, selon lui, ont fait preuve d'une belle ouverture d'esprit lors de la conception et du développement de la voiture.

"Ah, je l'adore !" s'est exclamé Leclerc. "Je suis déjà tombé amoureux. Je l'avais déjà vue avant, j'ai vu toute l'évolution pour arriver à ce résultat final, qui est juste incroyable. C'est top parce que ça représente bien le travail qui a été fait en arrière-plan avec tous les ingénieurs, qui ont vraiment eu une ouverture d'esprit assez exceptionnelle au début du projet pour vraiment essayer de trouver différentes voies de développement et ça se voit un peu dans le projet final. On a des projets courageux, qui sont propres à nous, mais j'espère qu'ils plairont sur la piste."

La nouvelle Ferrari F1-75

Alors qu'un shakedown à Fiorano a été programmé pour vendredi, la F1-75 ne se mêlera à la concurrence que dans une semaine, lors des essais de pré-saison de Barcelone. Toutefois, Leclerc a affirmé qu'il faudra patienter encore plus, jusqu'à la première course de l'année, à Bahreïn, pour voir la véritable place de sa voiture dans la hiérarchie.

"Il y a énormément d'excitation, j'ai vraiment hâte de rouler dans cette voiture", a-t-il ajouté. "Bien sûr, il y a l'anxiété de savoir [où nous serons] par rapport aux autres mais ça, on ne le saura clairement qu'à la première course. Donc, pour l'instant, il faut vraiment être concentré sur les tests, utiliser les jours qu'on aura à disposition de la meilleure manière possible pour arriver à la première course en étant le plus prêt possible."