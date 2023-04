Leclerc sorti dès le 1er tour : le "désastre" continue en 2023

Charger le lecteur audio

Un an après sa victoire qui lui offrait un gros avantage en tête du championnat 2022, le Grand Prix d'Australie 2023 n'aura pas apporté à Charles Leclerc le même niveau de satisfaction, loin s'en faut. La séance décisive des qualifications aura tourné vinaigre pour celui qui est habituellement à l'aise dans l'exercice, dans un mélange de mauvaise gestion des conditions météo et de la distance avec son équipier mais également de rythme insuffisant.

Et en course, la Ferrari frappée du numéro 16 n'aura même pas eu l'opportunité d'aller au-delà du virage 3. En effet, à la faveur d'un léger ralentissement après le premier virage, Leclerc était en position de dépasser les Aston Martin mais Lance Stroll s'est alors retrouvé enfermé entre son équipier Fernando Alonso et Leclerc, ce qui a conduit au contact qui a envoyé ce dernier en tête-à-queue dans les graviers, et à l'abandon.

"J’ai regardé très rapidement", a expliqué Leclerc au micro de Canal+. "Au premier virage, j’ai essayé de faire gaffe avec Lance parce que je savais qu’il allait peut-être ouvrir un petit peu en sortie – ce que j’aurais fait aussi à sa place – donc je suis resté là où j’étais. Ensuite, au virage 3, j’ai vu que Lance était bloqué par Fernando, du coup il a freiné un peu tôt."

"J’ai vu de l’espace sur la gauche, j’y suis allé et malheureusement sur la fin du frein, Lance s’est retrouvé entre Fernando qui a dû ralentir pour les voitures de devant, avec son aile avant, du coup il n’a pas pu tourner comme ce que j’imaginais et malheureusement on a eu un contact. Donc voilà, le résultat c’est qu’on ne fait pas de points, donc ça fait mal."

Quand il lui est rappelé que le début de saison 2022 de Max Verstappen n'avait pas été exempt de toute difficulté avant un reste de campagne bien plus aisé, Leclerc acquiesce mais en étant désabusé par la série noire du début de saison : "Oui, oui, non, c’est sûr mais bon, voilà, il ne faut pas que ça arrive trop souvent. En trois courses, on n’a quand même pas eu un début de saison… Enfin, ça a été juste un désastre : quand on était troisième à Bahreïn, on a cassé le control unit, la pénalité à Djeddah et là maintenant un DNF ['did not finish', le sigle anglais pour 'abandon']… Ce n’est vraiment pas le début de saison que j’espérais."