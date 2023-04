Leclerc décevant 7e après des qualifs "pas bien gérées" par Ferrari

Charger le lecteur audio

Deux semaines après Djeddah, où Charles Leclerc s'était offert une belle mais vaine seconde place lors des qualifications, semblant réaffirmer son statut de principale menace à l'hégémonie Red Bull dans l'exercice du tour lancé, les choses ont pris une tournure bien moins réjouissante à Melbourne. Le Monégasque a en effet seulement pris la septième position, devancé qu'il a été par tous les autres pilotes des top teams de ce début de saison, à l'exception de Sergio Pérez qui avait abandonné dès la Q1.

LIRE AUSSI - Russell "un peu déçu" de ne pas être en pole

Une situation pour le moins inhabituelle d'autant plus qu'avec des écarts aussi serrés entre tous les pilotes et un Carlos Sainz qui a échoué à trois dixièmes de la seconde position, il semblait y avoir de la place pour faire mieux. Mais après la séance, Leclerc a expliqué que plusieurs facteurs avaient joué : d'abord, Ferrari avait fait le choix, face au risque de pluie, de compresser le temps de piste en réduisant la préparation à un seul tour de chauffe.

"Ça a été une qualif difficile", s'est ainsi lamenté le pilote au numéro 16 pour Canal+. "Je savais qu’il fallait que je mette tout dans l’ordre dans le dernier run en Q3. Malheureusement, on attendait de la pluie, donc on n’a pas fait de tour de préparation, donc c’était un peu plus compliqué."

Mais là ne fut pas le seul problème puisque, sans se montrer trop critique en préférant verser dans le sarcasme, Leclerc suggère avoir été gêné par son équipier dans une portion du circuit sinueuse : "Et bon, après, malheureusement, on avait aussi… (sourire) Carlos qui m’a donné une belle aspi dans le virage 3 et 4, ça sert toujours mais… Bon voilà, on n’a pas très bien géré la qualif. Un peu frustrant."

Il n'oublie tout de même pas un autre ingrédient dans ce mélange, à savoir sa propre performance, qu'il ne jugeait pas au niveau habituel. Il attend mieux en course, au volant d'une monoplace qu'il prétend meilleur dans cet exercice, ce qui n'a pas été le cas lors des deux GP précédents. "Après, voilà : j’étais quand même en difficulté aujourd’hui, faut pas se le cacher. Je pense que demain ça sera un petit peu mieux, la perfo de la voiture semble être un petit peu mieux en course qu’en qualifs."

LIRE AUSSI - Duels en qualifs : le point après le GP d'Australie 2023