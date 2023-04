Pérez "passager" de sa Red Bull lors de sa sortie de piste

Charger le lecteur audio

Héros à Djeddah, avec une pole position et la victoire à la clé, Sergio Pérez est tombé bien bas deux semaines plus tard, à Melbourne. Déjà en difficulté lors de la troisième séance d'essais libres en ayant multiplié les excursions dans l'herbe et les graviers, le pilote Red Bull est resté sur le carreau en Q1.

Pour son premier tour lancé, le Mexicain a été coupable d'un blocage de roue dans le troisième virage et s'est sorti de la piste. Arrêté dans le bac à gravier, il a été dans l'impossibilité de s'en extirper et a donc dû mettre le pied à terre, laissant ainsi son coéquipier Max Verstappen cueillir la pole position quelques minutes plus tard.

Interrogé par Motorsport.com sur les difficultés connues ce samedi, Pérez a rejeté la faute sur des freins qui n'ont cessé de le tourmenter. "Nous avons eu un petit problème technique en EL3 et nous pensions l'avoir résolu, ce qui n'a évidemment pas été le cas", a-t-il déploré. "Il était très difficile de faire quoi que ce soit, rien que freiner. Je suis devenu un passager dès que j'ai touché les freins. La répartition des freins bascule beaucoup vers l'avant au freinage."

Passage dans l'herbe pour Sergio Pérez aux essais

Les problèmes de freins de Pérez ne sont en fait pas une nouveauté. En EL1 déjà, le Mexicain a dû composer avec des difficultés au freinage, même s'il a assuré qu'elles n'avaient rien à voir avec celles des EL3 et de la Q1. "Nous avons eu en petit mais il s'agissait d'un autre problème [avec les freins]", a-t-il indiqué au sujet des problèmes de freins en EL1. "Le problème que j'ai rencontré aujourd'hui est lié à celui [des EL3]. Je ne veux pas trop entrer dans les détails."

Vingtième et bon dernier sur la grille de départ, Pérez aura pour mission de gagner le plus de positions possible afin de "limiter la casse", Verstappen bénéficiant d'une superbe opportunité pour creuser l'écart au championnat.

Ce ne sera pas une tâche aisée pour le Mexicain néanmoins car, en dépit des performances de la RB19 depuis le début de saison, il a estimé qu'il était "difficile de dépasser" sur le circuit de Melbourne. En outre, les problèmes de freins à répétition ont sapé sa confiance au volant. "C'est pourquoi il sera très important de régler ce problème pour demain", a-t-il conclu.

Propos recueillis par Adam Cooper