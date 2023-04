EL3 - Verstappen leader, Pérez en grande difficulté

Charger le lecteur audio

Contrairement aux Essais Libres 3 qui ont eu lieu à Bahreïn et à Djeddah, il y a eu de l'activité en piste dès le début de cette séance à Melbourne, où les EL2 ont été perturbés par la pluie. Et dès son premier tour rapide, Max Verstappen a signé le meilleur temps du week-end en 1'18"741, ensuite battu par Charles Leclerc en 1'18"731. Le Monégasque a enfoncé le clou en 1'18"691, tandis que Lance Stroll avait signé un 1'18"788. Ferrari, Red Bull et Aston Martin étaient donc dans un mouchoir de poche... mais Verstappen a signé son chrono en mediums !

Il n'a de toute façon pas fallu attendre bien plus longtemps pour voir des améliorations majeures, avec Fernando Alonso en 1'18"329 et Carlos Sainz en 1'18"127, Pierre Gasly occupant la troisième place avec un 1'18"552 à la mi-séance.

Après une interruption au drapeau rouge à cause d'un débris sur la trajectoire à l'approche du virage 9, Lewis Hamilton a obtenu un temps de 1'18"137 avec sa Mercedes. Les chronos ont dégringolé dans les dix dernières minutes avec, notamment, la première tentative de Verstappen en tendres : 1'17"565. Le Néerlandais était le plus rapide devant Alonso (1'17"727), Esteban Ocon (1'17"938) et Russell (1'17"955). Les Ferrari n'étaient que septième et treizième, à plus d'une demi-seconde.

Sergio Pérez, lui, a passé quasiment toute la séance en fond de classement, même s'il a décroché la sixième place à 0"558 de son chef de file. Le pilote Red Bull s'est plaint de difficultés au freinage et d'un équilibre inconstant d'un virage à l'autre ; il a été aperçu dans le bac à gravier du virage 3, puis dans l'herbe au virage 13 et à nouveau dans les graviers au premier virage, multipliant les blocages de roue. "Cette séance, je n'arrive pas à y croire", a lâché le Mexicain.

Déjà sorti de la piste aux virages 3 et 10 hier matin, Kevin Magnussen a mis deux roues sur le bas-côté à la sortie du virage 11 avant une excursion dans l'herbe après un blocage de roue dans l'avant-dernière courbe. Zhou Guanyu, quant à lui, a légèrement heurté le mur après un tête-à-queue consécutif à une excursion dans l'herbe au premier virage. Enfin, Sainz est sorti dans les graviers du virage 11 dans son tour de rentrée au stand à la fin de la séance, alors que quelques gouttes commençaient à tomber sur Melbourne.

Grand Prix d'Australie - Essais Libres 3