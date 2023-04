Hamilton espère réitérer son départ de 2007

Charger le lecteur audio

En 2007, Lewis Hamilton avait fait forte impression pour ses débuts en Formule 1, au Grand Prix d'Australie avec McLaren. Qualifié quatrième, le rookie avait pris un bon envol et s'était surtout payé le luxe de faire l'extérieur à son coéquipier Fernando Alonso au premier virage.

Seize ans plus tard, Hamilton va de nouveau s'élancer de la deuxième ligne de la grille, cette fois de la troisième position, juste derrière son partenaire George Russell et le poleman Max Verstappen. Voilà qui lui donne des idées !

"Nous espérons une journée comme ma première année, 2007, avec ce premier virage", confie le pilote Mercedes. "Ce serait génial ! Je ne sais pas si quelqu'un s'en souvient, mais ce serait génial si on arrivait à faire ça."

Malgré les difficultés qu'elles rencontrent en ce début de saison, les deux Mercedes se sont donc qualifiées deuxième et troisième, à la surprise des principaux intéressés, même si l'Aston Martin d'Alonso est sur leurs talons.

"C'est complètement inattendu", admet Hamilton. "Je suis vraiment, vraiment fier de l'équipe. George a fait un travail fantastique aujourd'hui. Que nous nous soyons hissés sur les deux premières lignes, franchement, c'est un rêve pour nous. Nous travaillons tous aussi dur que possible pour revenir aux avant-postes. Et être si proche de la Red Bull, c'est franchement incroyable. Alors j'espère que nous allons pouvoir leur donner du fil à retordre demain. Espérons que la météo sera bonne."

Le septuple Champion du monde était même deuxième à neuf millièmes de Verstappen avant le dernier run de la Q3, mais il a connu une anicroche avec la Haas de Nico Hülkenberg dans les derniers virages de son ultime tour de préparation.

"Le second tour n'était évidemment pas aussi bon que le premier. J'ai certes gagné un peu de temps dans le dernier secteur, mais j'en ai perdu un peu au début. Mais je ne suis pas déçu. Je suis super reconnaissant d'être dans cette position. Et je vais juste travailler aussi dur que possible pour essayer d'avancer demain", conclut Hamilton.

